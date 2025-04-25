Новости Устройства 25.04.2025 в 18:14 comment views icon

Xiaomi представила один из самых дорогих мониторов в своей истории — Redmi Monitor G Pro 27U

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Xiaomi представила один из самых дорогих мониторов в своей истории — Redmi Monitor G Pro 27U

Кроме нового смартфона Redmi Turbo 4 Pro компания Xiaomi также порадовала своих поклонников выпуском игрового монитора Redmi Monitor G Pro 27U. Эта модель пришла на замену предыдущему Redmi Display G Pro 27 и теперь является одним из самых дорогих игровых мониторов в линейке Xiaomi. Новинка получила несколько существенных улучшений, однако цена при этом тоже заметно возросла.

Новый игровой монитор Redmi Monitor G Pro 27U получил 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 4K и частотой обновления 160 Гц в стандартном режиме. Время отклика составляет 1 мс GtG. Хотя заявленная частота обновления оказалась ниже, чем у предшественника (180 Гц), новинка может работать и на частоте 320 Гц, если снизить разрешение до 1080p.

Xiaomi представила один із найдорожчих моніторів у своїй історії — Redmi Monitor G Pro 27U
Игровой монитор Xiaomi Redmi Monitor G Pro 27U

Вместе с тем Redmi Monitor G Pro 27U обеспечивает 1600 нит пиковой яркости благодаря 1152 зонам локального затемнения Mini LED. Это на 60% больше, чем у предыдущей модели. Монитор охватывает 99% цветового пространства Adobe RGB и DCI-P3, поддерживает Dolby Vision HDR и имеет сертификацию VESA DisplayHDR 1000. Звук выводится через два встроенных динамика мощностью по 5 Вт. Для подключения источников контента предназначены два разъема HDMI 2.1 и один DisplayPort 1.4. Также есть 3,5-мм аудиоразъем, по одному порту USB Type-A 2.0 и USB Type-A 3.0.

Xiaomi представила один із найдорожчих моніторів у своїй історії — Redmi Monitor G Pro 27U
Характеристики Xiaomi Redmi Monitor G Pro 27U

Цена Redmi Monitor G Pro 27U в Китае составляет 2699 юаней (около $370). Новый монитор оказался примерно на 35% дороже прошлогодней модели Redmi Display G Pro 27.

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Источник: notebookcheck

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