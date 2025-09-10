Xiaomi Redmi G27Q: игровой монитор с 2K, 200 Гц и HDR400 всего за $112

Xiaomi использует стратегию агрессивного ценообразования во многих сегментах рынка, где она предлагает свою продукцию. Очередное проявление такого агрессивного формирования цены можно наблюдать на примере нового игрового монитора Redmi G27Q 2026. Он может стать самым доступным игровым монитором с разрешением 1440p и частотой обновления 200 Гц.

Сейчас в ценовом диапазоне около $100-130 обычно можно найти 24-дюймовые мониторы с разрешением 1080p с частотой от 144 до 200 Гц. Но 27-дюймовый дисплей с 2K и такими характеристиками в этой категории практически недоступен. Для примера, самый дешевый аналог — Acer Nitro KG271U с частотой до 180 Гц и подобными характеристиками — стоит $179.

Redmi G27Q 2026 оценили в 799 юаней (около $112). Это очень низкая цена за монитор с разрешением 2K и частотой обновления 200 Гц, который к тому же получил быструю IPS-матрицу, поддержку HDR400, расширенный цветовой охват (95% DCI-P3 и 100% sRGB), а также эргономичный дизайн с возможностью поворота экрана. Модель с регулируемой подставкой стоит чуть дороже — 899 юаней ($126), но даже в этом случае цена не превышает $130.

По дизайну новинка выглядит современнее, чем Redmi A22, который является начальным уровнем для геймеров: 24 дюйма, Full HD и частота 100 Гц при цене всего $53.

Таким образом, сейчас Xiaomi предлагает самые доступные варианты как в сегменте как 1080p@100 Гц, так и 1440p@200 Гц. При этом именно G27Q 2026 будет более выгодным выбором для динамичных игр благодаря высокой частоте обновления и яркой цветопередаче. Дополнительная поддержка HDR400 улучшает качество изображения, усиливая контраст и детализацию.

Стоит отметить, что цены на дисплеи постепенно снижаются не только для VA и IPS-панелей, но и для OLED-мониторов. Это делает современные игровые технологии более доступными широкому кругу пользователей.

Redmi G27Q 2026 уже доступен для покупки в Китае по цене 799 юаней. Это даже дешевле, чем предыдущая версия Redmi G27Q 2025, которая имела похожие характеристики, но работала с частотой 180 Гц. Существовал также вариант с частотой 240 Гц, однако у него была такая же яркость, как у модели 2026 года. Таким образом, новинка фактически занимает промежуточное место между двумя предыдущими версиями, предлагая сбалансированное сочетание яркости и высокой частоты обновления.

Источник: wccftech