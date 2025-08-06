Вышли мониторы Xiaomi Redmi A: IPS 23,8" / 144 Гц за $65 и еще две модели

Xiaomi, известная не только смартфонами, телевизорами, электромобилями, но и мониторами, представила новую линейку Redmi A-Series. Она состоит из трех моделей с диагональю 22, 24 и 27 дюймов и ориентирована на тех, кто ищет доступное решение для работы, учебы или базового гейминга. И главное — цены впечатляют даже на фоне бюджетного сегмента.

Redmi A22 — почти даром

Модель Xiaomi Redmi A22 стала, вероятно, самым дешевым игровым VA-монитором с частотой 100 Гц. Она стоит всего 379 юаней, то есть примерно $53. Для сравнения: самые дешевые аналоги от MSI стоят минимум $65-70.

Redmi A22 имеет экран диагональю 21,45 дюйма, разрешение Full HD (1080p) и будет хорошим вариантом для школьников, студентов или офисной работы — с бонусом в виде повышенной частоты обновления для более плавного изображения.

Redmi A24 2026 — точность цветопередачи

Модель Redmi A24 2026 — это, вероятно, самый доступный IPS-монитор с разрешением 1080p и частотой 144 Гц. Его цена составляет 469 юаней, или примерно $65.

Кроме быстрого обновления изображения, он обеспечивает высокую точность передачи цветов (Delta E<1). Такой показатель обычно присущ значительно более дорогим профессиональным мониторам. Благодаря этому A24 прекрасно подходит не только для геймеров, но и для создателей контента — дизайнеров, фотографов, видеомонтажеров.

Redmi A27 2026 — больший экран

Третья модель, Redmi A27 2026, — это версия A24, но с диагональю 27 дюймов. Она имеет IPS-матрицу, разрешение Full HD, частоту 144 Гц и тот же набор характеристик, но обеспечивает больше погружения благодаря большим габаритам. Максимальная яркость составляет 300 нит. Панель обеспечивает охват 99% цветового пространства sRGB.

Цена — 579 юаней, или около $80, что делает ее одной из самых доступных 27-дюймовых IPS-моделей с такой частотой обновления.

Все три новые модели мониторов Xiaomi Redmi A уже доступны для покупки в Китае. Компания пока не сообщила о выходе на другие рынки, но, учитывая цены, спрос будет бешеный даже в жесткой конкуренции.

Источник: wccftech