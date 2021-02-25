Xiaomi также поставит в Украину умные часы Mi Watch Lite и Mi Watch, «гоночный» электросамокат Mercedes-AMG за 27 999 грн и ручной пылесос Mi Handheld Vacuum Cleaner G10

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Вместе со смартфоном Xiaomi Mi 11 в рамках сегодняшней региональной презентации Xiaomi также представила и другие устройства, которые в ближайшие недели официально появятся на украинском рынке. Все они ранее вышли на китайском рынке, но версии для Украины имеют расширенную функциональность и официальную гарантию.

Умные часы Xiaomi Mi Watch Lite и Mi Watch

Xiaomi Mi Watch Lite — это международный вариант умных часов Redmi Watch с GPS, но без NFC. Их анонс состоялся еще в конце 2020-го, а сейчас новинка добралась до Украины.

В украинской рознице Xiaomi Mi Watch Lite будут предлагаться в трех основных расцветках корпуса (черный, синий и бежевый). Рекомендованная цена — 1799 грн. Они уже доступны для покупки в «Алло», а также в авторизованных магазинах Mi Store

Более продвинутая версия Mi Watch за 3999 грн, которую изначально обещали во второй половине декабря 2020-го, теперь ожидается 28 февраля этого года.

Электросамокат Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition

«Гоночный» Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition (да, названич очень «оригинальное»), созданный в сотрудничестве с командой Mercedes-Benz Formula 1, анонсировали в этом месяце вместе с Xiaomi Mi 11. Он создан на базе уже хорошо знакомого нам Mi Electric Scooter Pro 2. Новая версия отличается от оригинальной дизайном и ценой, тогда как основные характеристики такие же: 300-ваттный двигатель, двойная тормозная система, пневматические шины, поглощающие удары и складная конструкция. На одном заряде аккумулятора емкостью 12,8 А·ч он может преодолеть до 45 км на скорости 25 км/ч, и легко преодолевать уклоны 20%. Масса самоката составляет 14,2 кг. Встроенный LCD-дисплей позволяет пользователям просматривать и контролировать множество показателей, включая скорость и режим езды.

Купить Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition можно будет в апреле по рекомендованной цене 27 999 грн, тогда как оригинальная модель на старте стоила 16 999 грн.

Ручной пылесос Mi Handheld Vacuum Cleaner G10

Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner G10 оснащен высокоскоростным инверторным двигателем и HEPA-фильтром, который позволяет улавливать до 99,97% частиц пыли, включая частицы с минимальным диаметром до 3 мкм. Мощность всасывания составляет 120 аВт. Аккумулятор полностью заряжается за 3,5 часа и позволяет пылесосу работать до 65 минут без подзарядки.

Официальная цена Mi Handheld Vacuum Cleaner G10 в Украине — 7999 грн. Продажи стартуют в мае.

Тогда же начнутся продажи упрощенной версии Mi Handheld Vacuum Cleaner Lite, за 4999 грн.