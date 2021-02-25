Xiaomi Mi 11 в Украине — цена от 24 999 грн и старт продаж в начале марта
Xiaomi провела украинскую презентацию флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 — цены на него начинаются от 24 999 грн.
Напомним, анонс глобальной версии новейшего флагманского смартфона Mi 11, который вышел в Китае еще в конце прошлого года, состоялся 8 февраля. Но гривневые цены и точные сроки начала официальных продаж в Украине раскрыли только сегодня в рамках отдельной онлайн-презентации.
Цены и доступность Xiaomi Mi 11 в Украине:
Оформить предзаказ на Xiaomi Mi 11 с сегодняшнего дня на сайте и в офлайн-магазинах «Алло», а также в авторизованных магазинах Mi Store, а фактически продажи начнутся в начале марта (точная дата пока не сообщается). Рекомендованная цена Xiaomi Mi 11 для Украины составляет 24 999 грн за версию 128 ГБ и 26 999 за версию 256 ГБ. То есть, украинские цены выше китайских, но примерно соответствуют европейским — 749 евро и 799 евро в зависимости от версии. При оформлении предзаказа на старшую версию с 256 ГБ памяти до 3 марта можно получить сертификат на 4000 грн для покупок товаров экосистемы Xiaomi.
Характеристики Xiaomi Mi 11
- Платформа: 5-нм SoC Qualcomm Snapdragon 888 со встроенным модемом 5G. Результат в бенчмарке AnTuTu — 745 942 балла
- Память (LPDDR5 и UFS 3.1): 8 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ. Возможности расширения памяти за счет установки карт microSD не предусмотрено
- Экран: 6,81 дюйма AMOLED, 20:9, 3200×1440 пикселей, частота обновления изображения 120 Гц (частота считывания сенсора — 480 Гц), пиковая яркость 1500 кд/м2, 8192 уровней автоматической регулировки яркости, поддержка HDR10+ и MEMC
- Основная камера — тройная:
- Главный модуль (широкоугольный): сенсор формата 1/1.33 дюйма разрешением 108 Мп + 7P объектив ƒ/1,85 (ЭФР 25 мм), PDAF
- Ультраширокоугольный: сенсор разрешением 13 Мп + объектив с диафрагмой F/2,4 и углом обзора 123°
- Макро: сенсор разрешением 5 Мп + объектив с диафрагмой F/2,4 и ЭФР 50 мм
- Съемка видео: [email protected]/30fps, [email protected]/60fps, [email protected]/60/120/240/480fps
- Фронтальная камера — одинарный модуль: 20 Мп, 1/3.4″, 27 мм. Врезана в круглое отверстие в левом верхнем углу экрана.
- Аккумулятор: 4600 мА•ч. поддержка быстрой проводной зарядки до 55 Вт (100% за 45 минут), беспроводной до 50 Вт (за 53 минуты на 100%) и функция беспроводной обратной зарядки других мобильных устройств с сертификацией Qi мощностью до 10 Вт.
- Материалы корпуса: алюминиевая рамка + стекло Gorilla Glass Victus спереди + стекло Gorilla Glass или кожаная обивка сзади.
- Габариты и масса: 164,3×74,6×8,1 мм при 196 г.
- ОС: MIUI 12 (Android 11)
- Другие особенности: подэкранный сканер отпечатков пальцев с поддержкой функции пульсометра, стереодинамики Harman Kardon, поддержка 24-битного звука с частотой дискретизации до 192 кГц, Wi-Fi 6/6E, Bluetooth 5.2 (A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive), двухдиапазонный GPS, NFC, ИК-порт и USB Type-C 2.0