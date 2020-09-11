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Xiaomi теперь позволяет измерять частоту сердечных сокращений при помощи одной только камеры смартфона

Xiaomi теперь позволяет измерять частоту сердечных сокращений при помощи одной только камеры смартфона

Xiaomi теперь позволяет измерять частоту сердечных сокращений при помощи одной только камеры смартфона


Но неясно, насколько точны такие измерения…

Xiaomi представила приложение Mi Health в прошлом году, и с тех пор оно является хабом для объединения всей связанной со здоровьем информации, собираемой устройствами Mi: частота сердечных сокращений, шаги, индекс массы тела BMI, результаты по поставленным целям, показатели здоровья и т.д. В Mi Health с номером версии 2.7.4 появилась возможность измерять показатель ЧСС, используя для этого только камеру телефона, сообщает XDA Developers.

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Работает эта новая функция просто: необходимо плотно прижать указательный палец к объективу камеры и подождать, пока индикатор достигнет 100% (да, забыв очистить объектив после процедуры, рискуете получить размытые фотографии). Затем нужно указать, в каком состоянии выполнялись измерения — обычном, состоянии покоя или после физических упражнений. После этого система выдаст отчет с оценкой пульса — низкий, нормальный или высокий.

Данные будут отображаться на панели инструментов приложения, что позволит пользователям легко отслеживать частоту сердечных сокращений за период. Новая версия приложения все еще недоступна в магазине Google Play, так что единственным способом опробовать функциональность — скачать APK.

Не секрет, что точность метода фотоплетизмографии (оптической плетизмографии), на котором основаны современные умные часы и фитнес-трекеры намного ниже в сравнении с электрокардиографией, лежащей в основе нагрудных пульсометров. И многие не забыли, как в прошлом Xiaomi Mi Band фиксировал пульс у туалетной бумаги и прочих неживых предметов. Так что полезность и точность этой новой функции находится под большим вопросом.

Источник: xda-developers

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