Xiaomi теперь позволяет измерять частоту сердечных сокращений при помощи одной только камеры смартфона





Но неясно, насколько точны такие измерения…

Xiaomi представила приложение Mi Health в прошлом году, и с тех пор оно является хабом для объединения всей связанной со здоровьем информации, собираемой устройствами Mi: частота сердечных сокращений, шаги, индекс массы тела BMI, результаты по поставленным целям, показатели здоровья и т.д. В Mi Health с номером версии 2.7.4 появилась возможность измерять показатель ЧСС, используя для этого только камеру телефона, сообщает XDA Developers.

Работает эта новая функция просто: необходимо плотно прижать указательный палец к объективу камеры и подождать, пока индикатор достигнет 100% (да, забыв очистить объектив после процедуры, рискуете получить размытые фотографии). Затем нужно указать, в каком состоянии выполнялись измерения — обычном, состоянии покоя или после физических упражнений. После этого система выдаст отчет с оценкой пульса — низкий, нормальный или высокий.

Данные будут отображаться на панели инструментов приложения, что позволит пользователям легко отслеживать частоту сердечных сокращений за период. Новая версия приложения все еще недоступна в магазине Google Play, так что единственным способом опробовать функциональность — скачать APK.

Не секрет, что точность метода фотоплетизмографии (оптической плетизмографии), на котором основаны современные умные часы и фитнес-трекеры намного ниже в сравнении с электрокардиографией, лежащей в основе нагрудных пульсометров. И многие не забыли, как в прошлом Xiaomi Mi Band фиксировал пульс у туалетной бумаги и прочих неживых предметов. Так что полезность и точность этой новой функции находится под большим вопросом.

Источник: xda-developers