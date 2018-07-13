Xiaomi выпустила электрический массажер Moyee Massager за $38

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Китайский производитель самых разноплановых гаджетов Xiaomi продолжает сокращать список продуктов, которые еще не представлены в его ассортименте. Встречайте очередную новинку — массажер Moyee Massager за $38, произведенный компанией Shenzhen City Technology.

Как сообщается, корпус Moyee Massager изготовлен из приятного на ощупь композитного материала (ABS+PC). Устройство крепится на специальную подложку, которая напрямую контактирует с кожей и посредством электрических импульсов (Electronic Muscle Stimulator, EMS) стимулирует мышцы в соответствующей области. Устройство предлагает 18 видов массажного воздействия и 15 уровней интенсивности, удовлетворяя потребности массажа различных частей тела с учетом состояния пользователя.

Массажер Moyee Massager на самом деле является устройств 2-в-1. Две половинки могут работать независимо и использоваться для одновременного массирования двух участков, а точнее сказать точек тела. Достаточно поместить массажер в нужно месте и нажать кнопку на корпусе.

Устройство является полностью бесшумным и оснащено беспроводным интерфейсом Bluetooth 4.0, благодаря чему управлять им можно посредством сопутствующего мобильного ПО.

Посредством смартфона можно переключать режимы и регулировать уровень интенсивности массажа.

На полную зарядку Moyee Massager требуется около 120 минут, после чего устройство способно работать автономно на протяжении 240 минут. Таким образом, при ежедневных получасовых сеансах массажер понадобиться заряжать не чаще одного раза в неделю.

Новинка предлагается в нескольких цветовых вариантах, показанных на иллюстрации выше.

Источник: Gizchina