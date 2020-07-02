Xiaomi выпустила 65-дюймовый OLED телевизор Mi TV Master Series 65-по цене $1840

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Компания Xiaomi официально представила свой первый OLED Smart TV в рамках линейки Mi TV Master Series. Новинка получила экран диагональю 65 дюйма с разрешением 4K и частотой обновления 120 Гц.

Используемая 10-битная панель обеспечивает охват 98,5% цветового пространства DCI-P3. Пиковая яркость изображения составляет 1000 нит, а максимальная контрастность – 1000000:1. Также сообщается о поддержке HDR10+, Dolby Vision и времени отклика матрицы на уровне 1 мс. Экран занимает 98,8% поверхности лицевой панели. Из интерфейсов подключения доступны три порта HMDI, два порта USB, S/PDIF, оптический вход, Ethernet, модули беспроводной связи WiFi 5 и Bluetooth 5.0 и антенное гнездо.

Представленной устройство оснащено встроенной акустической системой суммарной мощностью 65 Вт. Она включает два динамика мощностью по 12,5 Вт для левого и правого каналов, два динамика мощностью по 10 Вт для создания окружающего звучания и низкочастотный сабвуфер мощностью 20 Вт. Система поддерживает популярные аудио форматы, такие как DTS Audio, Dolby Audio, и Dolby Atmos 2.1.2. Также в новинке доступны четыре микрофона для работы с голосовым ассистентом XiaoAI. Телевизор дополнен стеклянной подставкой и системой RGB подсветки в нижней части.

В телевизоре используется чипсет MediaTek MTK9650 с GPU Mali-G52 MC1, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флэш-памяти. В качестве программной платформы используется оболочка MIUI for TV с сервисом агрегации контента Patchwall. Дополнительно сообщается о поддержке функций DC Dimming, Variable Refresh Rate (VRR), Automatic Low Latency Mode (ALLM), Always-on Display (AOD) и профессионального игрового режима.

65-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV Master Series уже поступил в продажу в Китае по цене $1840.

Источник: gizmochina