«Я обвиняю Facebook»: сценарист рассказал о фильме «Социальная сеть 2»

Спустя 14 лет после выхода ленты о создании Facebook «Социальная сеть» Дэвида Финчера сценарист фильма Аарон Соркин рассказал о своей работе над продолжением.

Соркин затронул тему фильма в подкасте Spotify The Town with Matthew BelloniВ центре сюжета может оказаться влияние платформы в политической ситуации. В частности, сценарист хочет написать о роли социальной сети в событиях 6 января 2021 года, когда состоялся штурм Капитолия радикальными протестующими.

«Да, я напишу об этом. Я обвиняю Facebook в 6 января», — сказал Соркин, когда его спросили, как социальные сети повлияли на демократию в последние годы.

Когда его спросили, в чем конкретно заключаются обвинения, сценарист ответил: «Вам нужно будет купить билет в кино». На вопрос, действительно ли это будет фильм, он ответил: «Я пытаюсь».

«Facebook, среди прочего, настроил свой алгоритм для продвижения материала, который максимально разъединяет людей. Потому что это увеличивает вовлеченность. Это приведет вас к тому, что они называют в коридорах Facebook бесконечной прокруткой. … Если бы Марк Цукерберг проснулся завтра утром и понял, что вы не можете купить ничего за 120 миллиардов долларов, чего нельзя купить за 120 миллиардов долларов. «А как насчет того, если я заработаю немного меньше денег? Я подстроюсь».

Источники, близкие к Соркину, сообщили, что он действительно работает над сценарием, приближенным к «Социальной сети». Впрочем, они подчеркивают, что еще рано говорить о чем-то конкретном.

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«Социальная сеть» имела огромный успех, получила восемь номинаций на «Оскар» и выиграла три из них, включая лучший адаптированный сценарий Соркина. В фильме снялись Джесси Айзенберг в роли основателя Facebook Марка Цукерберга, Эндрю Гарфилд в роли Эдуардо Саверина, Джастин Тимберлейк в роли Шона Паркера и Арми Хаммер в роли Кэмерона и Тайлера Уинклвоссов.

Источник: IGN

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