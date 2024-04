Режиссер фильма «Чужой: Ромул» показал модель лицехвата — пришелец бегал по полу

Феде Альварес, режиссер ленты «Чужой: Ромул», поделился закулисным видео лицехвата (facehugger), который оказался не просто пассивным реквизитом, но довольно натурально бегал по помещению с помощью радиоуправления

В почти 20-секундном ролике Альварес продемонстрировал очень эффектного робота, который был создан новозеландской компанией по спецэффектам и реквизиту Wētā Workshop.

Playing with my favorite toy on set of #AlienRomulus last summer. RC Facehugger created by the amazing team from @wetaworkshop Happy #AlienDay everybody! pic.twitter.com/XKqc5StFtR

— Fede Alvarez (@fedalvar) April 26, 2024