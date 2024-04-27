Новости Кино 27.04.2024 в 14:26 comment views icon

Режиссер фильма «Чужой: Ромул» показал модель лицехвата — пришелец бегал по полу

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg

Андрей Русанов

Автор сайта

Режиссер фильма «Чужой: Ромул» показал модель лицехвата — пришелец бегал по полу

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Феде Альварес, режиссер ленты «Чужой: Ромул», поделился закулисным видео лицехвата (facehugger), который оказался не просто пассивным реквизитом, но довольно натурально бегал по помещению с помощью радиоуправления

В почти 20-секундном ролике Альварес продемонстрировал очень эффектного робота, который был создан новозеландской компанией по спецэффектам и реквизиту Wētā Workshop.

«Играю со своей любимой игрушкой на съемках «Чужой: Ромул» прошлым летом. С Днем пришельцев всех!», — написал режиссер.

Альварес рассказал, что лицехваты были существами из франшизы «Чужой», которые пугали его больше всего. Это привело к его решению снять противостояние их стаи главной героине «Чужого: Ромул» в исполнении Кейли Спэни.

Онлайн-курс "React Native Developer" від robot_dreams.
Опануйте кросплатформну розробку на React Native та навчіться створювати повноцінні застосунки для iOS та Android.
Програма курсу і реєстрація

«Чужой: Ромул» рассказывает о группе космических колонистов, которые оказались в ловушке на отдаленной станции, заполненной ксеноморфами. Кроме Спэни, в актерский состав вошли Дэвид Йонссон, Арчи Рено, Изабела Мерсед, Спайк Фирн и Эйлин Ву. Лента появится в кинотеатрах 15 августа 2024 года.

Ксеноморфы возвращаются в первом тизере фильма «Чужой: Ромул» — перезапуске франшизы от Феде Альвареса

Источник: IGN

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить