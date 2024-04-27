Режиссер фильма «Чужой: Ромул» показал модель лицехвата — пришелец бегал по полу

Феде Альварес, режиссер ленты «Чужой: Ромул», поделился закулисным видео лицехвата (facehugger), который оказался не просто пассивным реквизитом, но довольно натурально бегал по помещению с помощью радиоуправления

В почти 20-секундном ролике Альварес продемонстрировал очень эффектного робота, который был создан новозеландской компанией по спецэффектам и реквизиту Wētā Workshop.

Playing with my favorite toy on set of #AlienRomulus last summer. RC Facehugger created by the amazing team from @wetaworkshop Happy #AlienDay everybody! pic.twitter.com/XKqc5StFtR — Fede Alvarez (@fedalvar) April 26, 2024

«Играю со своей любимой игрушкой на съемках «Чужой: Ромул» прошлым летом. С Днем пришельцев всех!», — написал режиссер.

Альварес рассказал, что лицехваты были существами из франшизы «Чужой», которые пугали его больше всего. Это привело к его решению снять противостояние их стаи главной героине «Чужого: Ромул» в исполнении Кейли Спэни.

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«Чужой: Ромул» рассказывает о группе космических колонистов, которые оказались в ловушке на отдаленной станции, заполненной ксеноморфами. Кроме Спэни, в актерский состав вошли Дэвид Йонссон, Арчи Рено, Изабела Мерсед, Спайк Фирн и Эйлин Ву. Лента появится в кинотеатрах 15 августа 2024 года.

Источник: IGN

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