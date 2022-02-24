Як працюють банки, пошта, АЗС та інші об’єкти цивільної інфраструктури в умовах війни з РФ [Оновлюється]
Зібрали в одному місці деталі щодо умов роботи українських банків поштових операторів, АЗС та інших об’єктів цивільної інфраструктури.
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Банківська система та валютний ринок
НБУ
Нацбанк обмежив зняття готівки з рахунку — не більше 100 тис. грн в день (не враховуючи виплати заробітної плати та соціальних виплат), а безготівкові операції проводяться без обмежень. Також регулятор зафіксував офіційний курс — 29,25 гривні за долар, призупинив роботу валютного ринку та заборонив видавання готівки з рахунків клієнтів в іноземній валюті (крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів та планів уряду). Детальніше — в окремому дописі.
«ПриватБанк»
Відділення банку працюють у безперебійному режимі в тих населених пунктах, в яких немає загроз для здоров’я й життя працівників та клієнтів. Банк скасував комісію на зняття власних коштів з кредитних карток приватних осіб, а також тимчасово скасував комісію на зарахування коштів на Картки для виплат. Детальніше — в окремому дописі.
«ОщадБанк»
Ощадбанк працює у штатному режимі з урахуванням поточної ситуації. Банк продовжує здійснювати безготівкові розрахунки без обмежень, підкріплює банкомати готівкою, забезпечує безперебійну роботу відділень.
monobank
monobank працює у звичайному режимі, проте кредитні ліміти тимчасово обмежили. Операції з використанням власних коштів проводяться без обмежень, хоча зранку спостерігались збої через велике навантаження.
«Альфа-Банк Україна»
Відділення поки закриті. Тимчасово не працюють обмін валют та отримання кредиту в Sense.
«Райффайзен Банк Аваль»
24 лютого обслуговування клієнтів здійснювалось до 16:00.
Лікарні
У МОЗ повідомили, що в умовах воєнного стану медичні заклади надаватимуть допомогу всім, хто її потребує.
- Наразі припиняються планові госпіталізації та операції до окремого розпорядження.
- У медичних закладах сформовано запас медикаментів, медичних виробів, розхідних матеріалів, інфузійних розчинів та ін. Є чіткі механізми поповнення запасів та їх оновлення.
- Усі лікарні забезпечені автономними джерелами живлення.
- Залучені усі регіональні центри екстреної медичної допомоги, які забезпечують безперебійне, безвідмовне та цілодобове надання екстреної медичної допомоги.
Поштові оператори
«Укрпошта»
«Укрпошта» повністю призупинила свою роботу — національний поштовий обіцяє відновити роботу відділень у регіонах як тільки дозволить ситуація.
«Нова пошта»
Більшість відділень «Нової пошти» продовжують працювати, але графік може коригуватись в залежності від ситуації в регіонах, де наразі точаться запеклі бої. Спільна заява співвласників лідеру українського ринку логістики — в окремому дописі.
АЗС
В України зранку спостерігались корки на всіх без виключення мережах АЗС — «ОККО», «WOG», «Укрнафта» та інші. На АЗС спостерігається дефіцит пального і наразі влада працює над розв’язанням цього питання. Водночас деякі мережі АЗС, зокрема і «ОККО», ввели обмеження на кількість пального — не більше 20 літрів на одну машину.
Служби таксі
Uber припинив роботу в Україні, водночас Uklon та Bolt продовжують працювати, хоча машин не вистачає через дуже високий попит і обмежену пропозицію, а ціни суттєво виросли — ситуація відрізняється по регіонах.
Українські мережі супермаркетів
Fozzy Group («Cільпо», «Фора», Thrash!), Novus, «Фора» та інші продуктивні магазини продовжують працювати в тих населених пунктах, в яких немає загроз для здоров’я й життя працівників та клієнтів. Водночас через паніку деякі життєво важливі харчові продукти зникли з полиць супермаркетів — мережі працюють над відновленням постачань.