Як працюють банки, пошта, АЗС та інші об’єкти цивільної інфраструктури в умовах війни з РФ [Оновлюється]

Зібрали в одному місці деталі щодо умов роботи українських банків поштових операторів, АЗС та інших об’єктів цивільної інфраструктури.

Банківська система та валютний ринок

НБУ

Нацбанк обмежив зняття готівки з рахунку — не більше 100 тис. грн в день (не враховуючи виплати заробітної плати та соціальних виплат), а безготівкові операції проводяться без обмежень. Також регулятор зафіксував офіційний курс — 29,25 гривні за долар, призупинив роботу валютного ринку та заборонив видавання готівки з рахунків клієнтів в іноземній валюті (крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів та планів уряду). Детальніше — в окремому дописі.

«‎ПриватБанк»

Відділення банку працюють у безперебійному режимі в тих населених пунктах, в яких немає загроз для здоров’я й життя працівників та клієнтів. Банк скасував комісію на зняття власних коштів з кредитних карток приватних осіб, а також тимчасово скасував комісію на зарахування коштів на Картки для виплат. Детальніше — в окремому дописі.

«ОщадБанк»

Ощадбанк працює у штатному режимі з урахуванням поточної ситуації. Банк продовжує здійснювати безготівкові розрахунки без обмежень, підкріплює банкомати готівкою, забезпечує безперебійну роботу відділень.

monobank

monobank працює у звичайному режимі, проте кредитні ліміти тимчасово обмежили. Операції з використанням власних коштів проводяться без обмежень, хоча зранку спостерігались збої через велике навантаження.

«Альфа-Банк Україна»

Відділення поки закриті. Тимчасово не працюють обмін валют та отримання кредиту в Sense.

«Райффайзен Банк Аваль»

24 лютого обслуговування клієнтів здійснювалось до 16:00.

Лікарні

У МОЗ повідомили, що в умовах воєнного стану медичні заклади надаватимуть допомогу всім, хто її потребує.

Наразі припиняються планові госпіталізації та операції до окремого розпорядження.

У медичних закладах сформовано запас медикаментів, медичних виробів, розхідних матеріалів, інфузійних розчинів та ін. Є чіткі механізми поповнення запасів та їх оновлення.

Усі лікарні забезпечені автономними джерелами живлення.

Залучені усі регіональні центри екстреної медичної допомоги, які забезпечують безперебійне, безвідмовне та цілодобове надання екстреної медичної допомоги.

Поштові оператори

«Укрпошта»

«Укрпошта» повністю призупинила свою роботу — національний поштовий обіцяє відновити роботу відділень у регіонах як тільки дозволить ситуація.

«Нова пошта»

Більшість відділень «Нової пошти» продовжують працювати, але графік може коригуватись в залежності від ситуації в регіонах, де наразі точаться запеклі бої. Спільна заява співвласників лідеру українського ринку логістики — в окремому дописі.

АЗС

В України зранку спостерігались корки на всіх без виключення мережах АЗС — «ОККО», «WOG», «Укрнафта» та інші. На АЗС спостерігається дефіцит пального і наразі влада працює над розв’язанням цього питання. Водночас деякі мережі АЗС, зокрема і «ОККО», ввели обмеження на кількість пального — не більше 20 літрів на одну машину.

Служби таксі

Uber припинив роботу в Україні, водночас Uklon та Bolt продовжують працювати, хоча машин не вистачає через дуже високий попит і обмежену пропозицію, а ціни суттєво виросли — ситуація відрізняється по регіонах.

Українські мережі супермаркетів

Fozzy Group («Cільпо», «Фора», Thrash!), Novus, «Фора» та інші продуктивні магазини продовжують працювати в тих населених пунктах, в яких немає загроз для здоров’я й життя працівників та клієнтів. Водночас через паніку деякі життєво важливі харчові продукти зникли з полиць супермаркетів — мережі працюють над відновленням постачань.