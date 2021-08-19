Як ставляться до «Дія City» 50 найбільших IT-компаній України — 17 позитивно, 4 — негативно, 26 — не визначилися





Під час опитування для рейтингу «Топ-50 ІТ-компаній України» (літо 2021) ресурс DOU.UA додав питання, які наразі дуже цікавлять спільноту — щодо підтримки компаніями спецрежиму «Дія City». Опитування проводили після ухвалення законопроєкту у другому читанні, але до підписання президентом.

Відповіді були отримані на умовах анонімності, тож ресурс не розкриває дані щодо кожної конкретної компанії.

Отже, більше половини компаній (26) зазначили, що ще не визначилися щодо свого ставлення до Дія City. Про цілковиту підтримку заявили лише 4 компанії, ще 13 ставляться позитивно, але мають питання. І лише 4 не підтримують проєкт. Три компанії вважали за краще не відповідати.

Якщо говорити про більш конкретні плани, лише одна компанія заявила, що не приєднається до Дія City в жодному разі. Ще три, навпаки, вже готові долучитися. Але абсолютна більшість ще не визначилася з різним формулюванням: «ще не вирішили» (25), «скоріше так, але ще не вирішили» (12), «скоріше ні, але ще не вирішили» (3). При цьому одразу шість компаній не стали відповідати на це запитання.

Нагадаємо, що за даними опитування DOU.UA станом на літо 2021 року у 50 найбільших ІТ-компаніях України працюють 86 тис. ІТ-спеціалістів. За перше півріччя 2021 року кількість спеціалістів у Топ-50 зросла на 9719 (+12,7%), також в країні з’явився перший «11-тисячник» — EPAM Ukraine.

Джерело: DOU.UA