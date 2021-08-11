«Дія.City» бути. Зеленський підписав закон про спеціальний правовий режим з особливими умовами оподаткування для ІТ-сфери





Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» № 1667-ІХ, який запроваджує спеціальний правовий режим «Дія Сіті» для ІТ-сфери та визначає організаційні, правові й фінансові засади його функціонування.

Верховна рада підтримала відповідний законопроєкт базовий законопроєкт № 4303 про Дія City у другому читанні 15 липня — і ми вже неодноразово детально розповідали про цю ініціативу.

Спеціальний режим «Дія.City» запроваджується як альтернатива поточним умовам, а вступ до спецрежиму буде добровільним — закон містить норму про неприпустимість прямого чи опосередкованого примусу юридичних осіб до набуття статусу резидента.

Спецрежим не обмежуватиметься територіально, а діятиме по всій країні. Резидентами «Дія.City» зможуть стати лише юридичні особи, зареєстровані за українським законодавством. Документом встановлений чіткий перелік кваліфікованих видів діяльності в межах спецрежиму. Держава гарантує ІТ-індустрії незмінність умов «Дія.City» протягом 25 років.

«Дія.City» передбачає спеціальні умови оподаткування, які будуть визначені Податковим кодексом України. Відповідний законопроєкт Рада ухвалила у першому читанні на початку червня, а зараз його готують до другого читання.

Нові податкові умови в Дія City

податок на дохід фізичних осіб з 18% знижується до 5%;

єдиний соціальний внесок у розмірі 22% від мінімальної заробітної плати;

можливість вибирати, який корпоративний податок сплачувати, — податок на прибуток (18%) чи податок на виведений капітал (ПнВК) за ставкою 9%;

військовий збір становитиме 1,5%.

0% податку на дохід від реалізації фізособою частки в компанії-резиденті Дія City — за умови, якщо вона володіла часткою більше ніж 1 рік;

0% на дохід фізосіб у вигляді дивідендів, які нараховані компанією-резидентом за умови їх виплати не частіше 1 разу на 2 роки;

податкова знижка (з ПДФО) на суму інвестицій в українські стартапи.

В Мінцифрі підготували порівняльну таблицю, яка на прикладі умовної компанії з річним оборотом $200 тис. та чистим прибутком $25 тис. наочно демонструє переваги особливої схеми оподаткування режиму «Дія.City».

Також закон містить норми, пов’язані з тимчасовою непрацездатністю та соціальними гарантіями для гіг-спеціалістів, їхнім загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, а також правом інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням гіг-контракту.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування, крім пункту 9 частини четвертої статті 5 (віднесення діяльності постачальника послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, до видів діяльності, здійснення яких стимулюється шляхом створення правового режиму «Дія Сіті»). Цей пункт набирає чинності через шість місяців з дня набрання чинності законом України, що визначає особливості правовідносин у сфері обігу віртуальних активів.

В Мінцифрі очікують, що завдяки «Дія City» доходи IT-галузі в Україні до 2025 року можуть зрости до $16,5 млрд, кількість робочих місць у галузі зросте до 450 тис., а ІТ-індустрія зможе досягти 10% у ВВП країни (зараз частка становить близько 3,7-4,2%).