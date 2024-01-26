Японское космоагентство JAXA подтвердило, что аппарат SLIM находится на Луне вверх дном

В минувшую субботу Япония достигла космической вехи, впервые в истории своей страны совершив мягкую посадку на Луну, став лишь пятой страной, которой это удалось. Но вскоре после посадки японское космическое агентство JAXA подтвердило, что у аппарата SLIM возникли проблемы с солнечными батареями, и поэтому миссия не сможет продолжиться по плану. Команда выключила спускаемый аппарат, чтобы сохранить тот небольшой заряд батареи, который остался, пока она обдумывает свой следующий шаг.

Сейчас JAXA сообщила, что космический аппарат оказался на поверхности Луны вверх дном, и этот неудачный результат, вероятно, был вызван нестабильным приземлением после отказа одного из двигателей SLIM во время его окончательного спуска. JAXA поделилась изображением космического аппарата от Lunar Excursion Vehicle 2 (LEV-2), автономного аппарата размером с ладонь, который удалось развернуть. Японский посадочный модуль SLIM на Луне вверх ногами. Изображение содержит недостающие данные в центре

Данные, полученные перед остановкой SLIM, подтвердили, что аппарат достиг поверхности Луны примерно в 55 метрах к востоку от первоначального запланированного места посадки, передает Digital Trends.

Технология посадки SLIM оказалась гораздо лучше, чем та, что использовалась в предыдущих миссиях, которые имели целью посадку в зонах радиусом несколько километров. Система SLIM может играть важную роль в будущих лунных миссиях, особенно тех, которые планируют совершать посадку на неровной местности, ближе к районам, которые, как считается, содержат залежи водяного льда — ресурса, который в будущем может быть превращен в топливо для ракетных запусков с поверхности Луны на Марс и далее.

Хорошей новостью для команды миссии стало то, что Японское космическое агентство теперь понимает, что солнечные батареи SLIM направлены на запад, что предполагает возможность выработки энергии, а следовательно, и возвращения спускаемого аппарата, когда солнце будет светить в этом направлении в ближайшие дни.