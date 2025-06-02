Японские ученые создали VR-игру, которая способна улучшить зрение

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Японские исследователи разработали VR-игру, которая потенциально способна улучшать зрение

Ученые из Университета Квансей Гакуин собрали небольшую группу участников для начального исследование. Они играли в VR в течение шести недель — и показали положительные результаты. Для этого они выбрали простую игру со стрельбой по мишеням, которую создали в Unity специально для гарнитуры Meta Quest 2.

Механика игры построена вокруг тренировки глаз. Игрок видит три дорожки с круглыми мишенями, каждая из которых стоит на палке. При нажатии кнопки на контроллере активируется виртуальный лазер, при наведении которого на полосу включается режим прицеливания. В центре каждой цели находится символ в форме кольца Landolt C — это черное кольцо с промежутком, которое традиционно используют в Японии для проверки зрения. Чтобы попасть точно, игрок должен двигать джойстик в направлении, которое указывает этот промежуток.

Важный момент — во время VR-игры игрок постоянно переключает фокус между мишенями на разных расстояниях. Это и заставляет работать ресничные мышцы глаза, ответственные за фокусировку. Именно их тренировка, как считают авторы эксперимента, и помогает улучшить зрение.

После каждого сеанса пользователь видел на экране результаты в стиле аркад: сколько целей он поразил, сколько промахнулся, какие были комбинации, и удалось ли побить предыдущий рекорд. В исследовании приняли участие 10 молодых людей в возрасте от 22 до 36 лет. Все они показали улучшение зрения по итогам эксперимента. Для людей с более серьёзной близорукостью (миопией) рост был тесно связан с частотой игры — чем чаще играли, тем лучше становилось зрение.

Сейчас авторы исследования отмечают: этих данных пока недостаточно, чтобы считать VR-игру лечебным инструментом. Предварительные результаты выглядят перспективно, но нужно провести более масштабные тесты. Команда планирует продолжить работу и провести новые эксперименты, чтобы проверить эффективность такого подхода в долгосрочной перспективе.

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Источник: IGN

Раздел Технологии выходит при поддержке

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