Глаза действительно оказались зеркалом души, — исследование памяти человека

Исследователи из Венгрии по результатам интересного исследования обнаружили связь между глазами и памятью.

Новое исследование, проведенное исследователями Адамом Альби из Будапештского университета технологий и экономики и Петером Пайкоши из Сегедского университета раскрывает связь между памятью и поведением глаз. Исследователи стремились выяснить, могут ли зрачки отражать качество памяти.

Для проверки этого они попросили 28 участников исследования изучить перечень редких венгерских слов. Каждое слово на короткое время высвечивалось на экране вдоль края невидимого круга. После этого участникам показывали как старые, так и новые слова в центре экрана. Для каждого узнаваемого слова они должны были указать, с помощью ползунка, точное место, где они увидели его впервые. Все время за глазами участников следила инфракрасная камера.

Когда участники видели знакомое слово, их зрачки расширялись умеренно. Однако они расширялись больше всего, когда кто-то из участников вспоминал, где на экране впервые увидел то или иное слово.

«Расширение зрачков может быть неинвазивным маркером качества памяти в таких ситуациях, как образование, клиническая оценка или дача показаний в суде», — отмечает нейропсихолог из Нантского университета Мохамад Эль Хадж.

Как подчеркивает Адам Альби, пока нет единого мнения относительно когнитивных и нейробиологических механизмов, которые управляют реакцией зрачков во время работы различных форм памяти. По одной из распространенных теорий, ключевую роль в этом процессе может играть голубое пятно — небольшой участок в стволе мозга, отвечающий за регуляцию возбуждения и внимания. Оно активируется тогда, когда человеку необходимо сконцентрироваться и вызывает расширение зрачков.

В недавнем исследовании ученые из Корнелльского университета изучали мозг и глаза мышей, заставляя грызунов выполнять ежедневные задачи, а затем отдыхать. Во время сна (мыши часто спят с открытыми глазами) их зрачки меняли размер в соответствии с задействованием различных типов памяти. Когда их зрачки сужались, мозг обращался к свежим воспоминаниям. Когда они расширялись, всплывали старые воспоминания.

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Команда обнаружила, что если они нарушали определенные паттерны мозговых волн — называемые острой волновой рябью — во время фазы сужения зрачков, то мыши впоследствии трудно запоминали недавно усвоенную информацию. Результаты этого исследования свидетельствуют о том, что глаза могут не только отражать воспоминания, но и то, как они тихо сортируются и сохраняются в течение сна.

В сфере искусственного интеллекта результаты этих исследований могут помочь решить одну из главных проблем, когда нейросети записывают новую информацию поверх предыдущей. Системы памяти в мозге могут разделять и управлять информацией в режиме реального времени, при этом размер зрачка выступает в качестве считывателя того, что в данный момент наблюдается.

Результаты исследования были опубликованы в Journal of Experimental Psychology

Источник: ZMEScience