На Summer Game Fest 2024 игра Kingdom Come: Deliverance 2 получила новый трейлер, демонстрирующий многих персонажей, историю, а также некоторые элементы боевой системы.

Игра Warhorse Studios была анонсирована в апреле, спустя шесть лет после выпуска первой игры. События Kingdom Come: Deliverance 2 будут разворачиваться в Богемии 15 века и рассказывают о приключениях Генри.

В трейлере можно увидеть средневековую жестокость, преступления, наказания, застолья и даже намек на непристойную сцену. Ну и конечно же бои, много боев.

Кадры боя от первого лица кажутся неплохими, но они короткие. Есть бой на лошади и один на один. Также показано разнообразное оружие, с помощью которого можно сражаться с врагами, от топоров до луков и пистолетов, что дает игроку большой выбор.

До сих пор нет подтвержденного окна выпуска Kingdom Come: Deliverance 2. Игру выпустят на ПК, PS5, Xbox Series X|S, она ожидается в 2024 году. Также на обновленной странице игры в Steam появились данные про поддержку украинской текстовой локализации, как и… русской, которую вроде бы удаляли.

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Источник: GamesRadar