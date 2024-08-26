Slasher — січа, MOBA — БМБА: выпустили обновленный словарь игровой терминологии на украинском

Украинская игровая индустрия получила мощный инструмент для развития. 26 августа свет увидела вторая версия словаря видеоигровой терминологии.
Рабочий документ видеоигровой и коловидеоигровой терминологии 2.0 pic.twitter.com/hWi5yNahLt
— Mister Bond 🇺🇦 (@Taras_Syniuk) August 25, 2024
Это обновление стало важной вехой в процессе стандартизации языка украинского гейминга. Новый словарь поможет переводчикам, разработчикам и игрокам лучше понимать друг друга. Он содержит актуальные термины, которые используются в современных видеоиграх и вокруг них. Стандартизированная терминология будет способствовать повышению качества локализаций и развитию отечественной игровой индустрии. Ссылки на первую и вторую версию словаря здесь.
Предложены переводы некоторой терминологии:
- grind — марудництво, марудити;
- slasher — січа;
- multiplayer online battle arena (MOBA) — багатоосібна мережева бойова арена (БМБА);
- hack and slash — ріж і рубай, рубанина;
- slasher — січа;
- let’s play — нумограй;
- loot — здобич.
Работа над словарем началась еще в 2021 году, когда Национальная комиссия по стандартам государственного языка организовала круглый стол «Стандартизация видеоигровой терминологии». Первая версия рабочего документа появилась 28 июня 2022 года. За два года эксперты усовершенствовали и расширили словарь, учитывая стремительное развитие отрасли.
Над созданием словаря работала команда специалистов из разных сфер игровой индустрии. В нее вошли представители локализационных компаний UnlocTeam и SBT Localization, а также независимые эксперты: переводчики, игровые журналисты, стримеры и разработчики. Словарь распространяется по лицензии Creative Commons с указанием авторства на некоммерческой основе.
Обновленный словарь призван решить ряд проблем отрасли. Среди них — отсутствие устоявшейся терминологии, которая затрудняла работу переводчиков и снижала качество локализаций. Кроме того, словарь поможет новичкам быстрее освоить специфику перевода видеоигр.
Рабочая группа приглашает всех заинтересованных присоединиться к совершенствованию словаря.
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