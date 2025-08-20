Новости Игры 20.08.2025 comment views icon

Игровой "детектив" обнаружил, что GTA 5 нарушает дорожные правила Калифорнии

Маргарита Юзяк

Если вы думали, что скучаете, то нет — блогер потратил время, чтобы разобрать дорожные знаки в GTA 5. Он узнал, что Rockstar массово нарушает правила дорожного движения Калифорнии.

Впереди еще год ожидания GTA 6, которая может стать самой длинной в серии, поэтому фанаты продолжают искать контент в предыдущей части. Игровой «детектив» Энни Остин выпустил 23-минутный разбор с детальным сравнением знаков с реальными законами штата, на основе которого создавали виртуальный Лос-Сантос. Проблемы начались с базовых вещей (когда у человека появилось много свободного времени)

Знаки остановки часто стоят в странных местах, например рядом со знаком «неправильное движение» или под уличными фонарями. «Уступи дорогу» не редко расположен на противоположной стороне улицы или вообще посреди пустого места. А правильного использования знака «проезжай любую сторону» не было найдено во всей игре. В реальной жизни он нужен там, где дорога разделяется и потом снова соединяется, а в GTA 5 его просто поставили на случайных развилках.

Есть и моменты, где Rockstar приблизились к реальности. Например, знаки ограничения скорости сделать неправильно довольно трудно, так что они более-менее соответствуют нормам. Даже если иногда оказываются не на той стороне дороги. То же самое с дорожными предупреждениями — они выглядят привычно, но смысл в игре другой. Если в Калифорнии они означают «быть внимательным» возле ремонта или опасного участка, то в GTA 5 это почти всегда маркеры для трюков и эффектных прыжков.

Учитывая постоянные ДТП, которые случаются в тайтле, неудивительно, что знаки расположены именно так. Rockstar известна своими огромными мирами с деталями, взятыми из реальных городов, хотя некоторые элементы существуют просто ради фона. Чем ближе игра к реальности, тем сильнее заметно любое отклонение от правил — и это замечают «игровые педанты».

Интересно, что внимание к деталям уже превратилось в часть фанатской культуры. Например, геймеры на протяжении 12 лет крутили мозгами над загадкой горы Чилиад. И вот один из ютуберов смело заявил: гора начала была «ключом» к 100% завершению игры.

Источник: Games Radar

