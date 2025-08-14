Геймер раскрыл 12-летнюю загадку GTA 5, которая изначально была "ключом" к 100% завершению игры

Почти 12 лет фанаты GTA не могли понять, чего от них ожидала Rockstar загадкой горы Чилиад. Странные символы вызывали больше вопросов, чем ответов.

Пользователь Gator Keys рассказал о своей теории в новом видео в YouTube. По его версии, фреска — это своеобразная карта-подсказка для тех, кто хочет увидеть главный секрет: НЛО, которое появляется только после 100% прохождения игры. Три больших символа на рисунке — яйцо, реактивный ранец и тарелка пришельцев — обозначают шаги к этой цели. Яйцо символизирует игрока и его прогресс, ранец намекает на полет вверх, чтобы увидеть еще два скрытых НЛО. А тарелка с глазом вверху — это собственно финальная сцена на вершине Чилиад.

Держим в голове, что на самой вершине есть надпись: «Вернись, когда твоя история будет завершена». Но пройти основной сюжет недостаточно, надо завершить 100% игры с дополнительными секретами и миссиями. А вот отметки «X» там на фреске — это ссылки на другие символы в игре. Всего таких локаций три: собственно гора Чилиад, хиппи-кемпинг возле Sandy Shores и в лагере Альтруистов. То есть эти символы указывают, где искать НЛО и при каких условиях: ночью, во время грозы или с определенной точки карты.

Ключ всего этого, говорит Gator Keys, в FIB (типа FBI). Он считает, что появление НЛО на вершине связано именно с FIB — они стоят за «пришельцами».

«Это означает, что НЛО созданы FIB. Они — инопланетяне. Они — всевидящее око. Правительство контролирует людей, и это идеально демонстрирует гора с надписью «Beam Me Up» (загадочная локация). FIB разместили НЛО над этой локацией, а хиппи-инопланетяне буквально построили святилище под ним, чтобы поклоняться пришельцам, которыми на самом деле являются FIB. Так что загадка горы Чилиад — это аллюзия на реальную жизнь. На то, как правительство, люди у власти, контролируют население», — говорит пользователь.

Безусловно некоторые фанаты отреагировали скептически. В комментариях говорили, что некоторые игроки находили НЛО без фресок. Также пользователи предполагали, что фанат нарыл лишь часть большой загадки. Кто-то говорит, если это правдивая разгадка тайны — как-то скучно.

Но конспирологи GTA 5 имеют в запасе как минимум год, чтобы построить новые теории — а там будет релиз GTA 6, который рассказывает о Люсии и Джейсоне. Ожидается, что сюжетная кампания будет самой большой во франшизе. В последнем трейлере, который на 50% состоит из геймплея, возможно, впервые увидели ребенка.

