Геймер раскрыл 12-летнюю загадку GTA 5, которая изначально была "ключом" к 100% завершению игры

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Почти 12 лет фанаты GTA не могли понять, чего от них ожидала Rockstar загадкой горы Чилиад. Странные символы вызывали больше вопросов, чем ответов.

Пользователь Gator Keys рассказал о своей теории в новом видео в YouTube. По его версии, фреска — это своеобразная карта-подсказка для тех, кто хочет увидеть главный секрет: НЛО, которое появляется только после 100% прохождения игры. Три больших символа на рисунке — яйцо, реактивный ранец и тарелка пришельцев — обозначают шаги к этой цели. Яйцо символизирует игрока и его прогресс, ранец намекает на полет вверх, чтобы увидеть еще два скрытых НЛО. А тарелка с глазом вверху — это собственно финальная сцена на вершине Чилиад.

Держим в голове, что на самой вершине есть надпись: «Вернись, когда твоя история будет завершена». Но пройти основной сюжет недостаточно, надо завершить 100% игры с дополнительными секретами и миссиями. А вот отметки «X» там на фреске — это ссылки на другие символы в игре. Всего таких локаций три: собственно гора Чилиад, хиппи-кемпинг возле Sandy Shores и в лагере Альтруистов. То есть эти символы указывают, где искать НЛО и при каких условиях: ночью, во время грозы или с определенной точки карты.

Геймер розкрив 12-річну загадку GTA 5, яка від початку була "ключем" до 100% завершення гри
Загадочная фреска в GTA 5 / Rockstar

Ключ всего этого, говорит Gator Keys, в FIB (типа FBI). Он считает, что появление НЛО на вершине связано именно с FIB — они стоят за «пришельцами».

«Это означает, что НЛО созданы FIB. Они — инопланетяне. Они — всевидящее око. Правительство контролирует людей, и это идеально демонстрирует гора с надписью «Beam Me Up» (загадочная локация). FIB разместили НЛО над этой локацией, а хиппи-инопланетяне буквально построили святилище под ним, чтобы поклоняться пришельцам, которыми на самом деле являются FIB. Так что загадка горы Чилиад — это аллюзия на реальную жизнь. На то, как правительство, люди у власти, контролируют население», — говорит пользователь.

Безусловно некоторые фанаты отреагировали скептически. В комментариях говорили, что некоторые игроки находили НЛО без фресок. Также пользователи предполагали, что фанат нарыл лишь часть большой загадки. Кто-то говорит, если это правдивая разгадка тайны — как-то скучно.

Но конспирологи GTA 5 имеют в запасе как минимум год, чтобы построить новые теории — а там будет релиз GTA 6, который рассказывает о Люсии и Джейсоне. Ожидается, что сюжетная кампания будет самой большой во франшизе. В  последнем трейлере, который на 50% состоит из геймплея, возможно, впервые увидели ребенка.

Источник: Games Radar

