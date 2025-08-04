Новости Игры 04.08.2025 comment views icon

Сюжет GTA 6 продлится 75 часов и завершится за пределами США, — инсайдер

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Сюжет GTA 6 продлится 75 часов и завершится за пределами США, — инсайдер

Инсайдеры раскрыли ключевые детали GTA 6 — сколько продлится игра и какая у нее будет структура. Утечка намекает на 75 часов сюжета с финалом за пределами США.

Инсайдер remiremus_ говорит, что Rockstar подготовила самую большую сюжетную кампанию в этой серии. История главных героев Люсии и Джейсона будет иметь пролог и пять полноценных глав, из которых самой длинной из них станет четвертая — аж 22 часа. Кроме того, впервые действие игры завершится за пределами США, чего раньше не было в GTA. По словам инсайдера, концовка уже почти завершена — студии осталось лишь отполировать графику. В целом игра будет продолжаться:

  • Пролог — 2 часа;
  • Раздел 1 — 6 часов;
  • Раздел 2 — 13 часов;
  • Раздел 3 — 16 часов;
  • Раздел 4 — 22 часа;
  • Раздел 5 — 16 часов.

Для сравнения: GTA 5 длилась около 32 часов, а GTA 4 — еще меньше. Получается, что новая часть почти вдвое длиннее. Интересно, будет ли после переноса сюжета из одной главы в другую закрыт доступ к локациям или взаимодействию с персонажами? По крайней мере понятно, что именно так подадут финал, который перенесут в другую неназванную страну. Предполагаю, что персонажи могут убегать от полиции в Мексику.

Вместе с тем инсайдер повторил уже известную утечку: бюджет GTA 6 оценивается в $2 млрд. Хотя ранее сам издатель Take-Two говорил сумму вдвое меньшую — за последние пять лет бюджет GTA 6 уже превысил $1 млрд. Что на самом деле все равно делает тайтл одним из самых дорогих в истории геймдева.

Как известно, GTA 6 должна была выйти в этом году, но релиз перенесли. Кроме того, что студии-конкуренты нервничают со стороны — фанаты пытаются откопать хоть какую-то информацию. Официально вышло только два трейлера (в одном из которых показали геймплей) и десяток скриншотов, которые есть намеренным шагом студии.

Но детали сюжета и карта остаются окутаны тайной. Один из моддеров создавал макет карты в GTA 5но Take-Two заставила его удалить. Недавно другой пользователь поделился картой на основе утечек и трейлеров — и вот она уже интерактивная и более точная. Еще распространялись слухи о появлении детей впервые в серииесли силуэт в трейлере не обманывает наши глаза.

GTA 6 запланирована на 26 мая 2026-го. Поскольку о продолжении франшизы почти ничего не известно, то эта утечка — пока самый глубокий взгляд за кулисы. Насколько всё это правдиво — вопрос открытый, ибо Rockstar ничего не подтверждает и не опровергает. Но если даже часть из этого правда — фанатов ждёт кампания масштаба Red Dead Redemption 2.

Источник: remiremus_

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