Сюжет GTA 6 продлится 75 часов и завершится за пределами США, — инсайдер

Инсайдеры раскрыли ключевые детали GTA 6 — сколько продлится игра и какая у нее будет структура. Утечка намекает на 75 часов сюжета с финалом за пределами США.

Инсайдер remiremus_ говорит, что Rockstar подготовила самую большую сюжетную кампанию в этой серии. История главных героев Люсии и Джейсона будет иметь пролог и пять полноценных глав, из которых самой длинной из них станет четвертая — аж 22 часа. Кроме того, впервые действие игры завершится за пределами США, чего раньше не было в GTA. По словам инсайдера, концовка уже почти завершена — студии осталось лишь отполировать графику. В целом игра будет продолжаться:

Для сравнения: GTA 5 длилась около 32 часов, а GTA 4 — еще меньше. Получается, что новая часть почти вдвое длиннее. Интересно, будет ли после переноса сюжета из одной главы в другую закрыт доступ к локациям или взаимодействию с персонажами? По крайней мере понятно, что именно так подадут финал, который перенесут в другую неназванную страну. Предполагаю, что персонажи могут убегать от полиции в Мексику.

Вместе с тем инсайдер повторил уже известную утечку: бюджет GTA 6 оценивается в $2 млрд. Хотя ранее сам издатель Take-Two говорил сумму вдвое меньшую — за последние пять лет бюджет GTA 6 уже превысил $1 млрд. Что на самом деле все равно делает тайтл одним из самых дорогих в истории геймдева.

According to leaker, the main story of #GTA6 is 75 hours:

— Prologue: 2 hours

— Chapter 1: 6 hours

— Chapter 2: 13 hours

— Chapter 3: 16 hours

— Chapter 4: 22 hours

— Chapter 5: 16 hours

The ending is set to be outside of the US and has been worked on the most besides graphics pic.twitter.com/Romr3Pfjmm

