Вышел второй трейлер GTA 6 — новые кадры Вайс-Сити (+ еще 5 главных локаций)

Вышел второй трейлер GTA 6 — в нем рассказали больше о главных героях и их истории.
Мы снова видим Джейсона и Люсию — двух главных героев игры. Сначала нам показали обычный день Джейсона: общение с соседом, мелкое вымогательство денег, занятие спортом, пиво… А потом он забирает из тюрьмы Люсию.
«Джейсон и Люсия всегда знали, что карты лежат против них. Но когда легкое дело идет не так, они оказываются на самой темной стороне самого солнечного места в Америке, посреди заговора, тянущегося через штат Леонида — вынуждены полагаться друг на друга больше, чем когда-либо, если они хотят выбраться живыми», — говорится в описании игры.
Кадры из трейлера оставляют открытым вопрос: были ли преступления Джейсона и Люсии причиной тюремного заключения Люсии? Или она вернулась к криминалу после освобождения? Но мы все знаем GTA, поэтому можно смело ждать старого-доброго насилия.
Вместе с тем студия рассказала, что игровой процесс не ограничится одним Вайс-Сити. В GTA 6 будет шесть основных локаций на карте:
- Вайс-Сити
- Леонида-Кейс
- Грассриверс
- Порт-Геллхорн
- Амброзия
- Национальный парк Маунт-Калага
Новый трейлер появился лишь спустя несколько дней после того, как Rockstar Games отложила GTA 6 на май 2026 года. Но чтобы фанаты не злились
(так сильно), что ждать ещё год, то студия представила новый взгляд на наполненность открытого мира и масштаб, который нас ждет.
Второй трейлер скорее тон и сюжет будущей части, чем необработанные кадры игрового процесса или глубокое погружение в механику. С этим пока что придется подождать, учитывая, что Take-Two намеренно используют тактику затягивания. А пока что вместе с трейлером можно посмотреть и новые арты.
Теперь можем лишь гадать, сколько ждать третьего трейлера или геймплейные детали. С момента первого прошло полтора года — его выпустили 5 декабря 2023 года. Тогда впервые показали Люсию и Джейсона, а также подтвердили, что события игры будут разворачиваться в Вайс-Сити и штате Леонида. На этот раз будет современный сеттинг, а не 1980-х, зато музыкой в трейлере разработчики отсылают к тому времени.
Релиз игры запланирован на 26 мая 2026 года, хотя изначально планировали на осень этого года.
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