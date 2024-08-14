Игровой монстр: энтузиаст создал ноутбук из настольных компонентов за 14 месяцев

Ютубер Socket Science потратил больше года на разработку уникального игрового ноутбука, используя компоненты от настольных компьютеров.

Основной мотивацией для создания такого устройства стало мнение Socket Science, что обычные игровые ноутбуки являются «обманом». Он обратил внимание на значительную разницу в производительности между мобильными и настольными видеокартами.

Для своего проекта энтузиаст выбрал мощные комплектующие. Сердцем устройства стал процессор AMD Ryzen 5 5600X. Графическую мощность обеспечивает видеокарта XFX Radeon RX6600. Все компоненты размещены на компактной материнской плате формата ITX.

Главным вызовом для Socket Science стало размещение всех этих компонентов в корпусе ноутбука и обеспечение надлежащего охлаждения. Кроме того, ему пришлось решить множество других технических задач, связанных с функционированием устройства как полноценного ноутбука.

Результаты своей работы Socket Science продемонстрировал в видео на YouTube. Он показал, что созданное им устройство способно запускать современные игры с хорошей производительностью.

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Проект вызвал значительный интерес у сообщества. Многие комментаторы выразили свое восхищение тем, что устройство вообще работает. Некоторые даже признались, что не верили в успешное завершение этого «сумасшедшего» эксперимента.

Источник: Xda-developers

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