Обновление BIOS не помогло: процессоры Ryzen выходят из строя на материнских платах ASRock

Олександр Федоткін

Оновлення BIOS не допомогло: процесори Ryzen виходять з ладу на материнських платах ASRock

ASRock недавно выпустила обновление BIOS для AM5 — AGESA ComboAM5 PI 1.3.0.0a, призванное устранить проблемы с некоторыми процессорами Ryzen. Однако пользователи на Reddit продолжают жаловаться на выход из строя их CPU на материнских платах этого производителя.


В частности, один из владельцев Ryzen 7 9800X3D заявил, что его система на материнке X870 Pro RS WiFi зависла, демонстрируя черный экран в обычном режиме рабочего стола и больше не запустилась после перезагрузки. По его словам, система работала с настройками по умолчанию, кроме EXPO. Он вынужден был отправить процессор и материнскую плату на ремонт по гарантии. 

ASRock Subreddit

Это не единственный случай после обновления до BIOS 4.10. Другой пользователь с материнской платой X870 Riptide WiFi сообщил, что его система зависла во время просмотра им веб-страниц и прослушивания музыки. После этого на процессоре загорелся красный светодиод. По его словам, материнская плата также была обновлена до BIOS 4.10. Система работала на стандартных настройках. Он заменил процессор на новый Ryzen 7 9800X3D, что позволило восстановить POST-тест. 

ASRock Subreddit

Еще один владелец материнской платы B850 Riptide WiFi сообщил, что его процессор Ryzen 7 9800X3D вышел из строя после обновления до BIOS 4.10. Пользователь отметил, что обновлял BIOS с появлением каждой новой версии. Однако процессор все равно перестал загружаться. По его словам, это уже второй раз процессор выходит из строя на материнской плате ASRock. Он также упомянул о пятне на процессоре и отметил, что BIOS Flashback в сочетании с различными конфигурациями памяти не помогли восстановить работу системы. 

В заявлении ASRock отмечалось, что обновление должно исправлять проблемы с загрузкой на системах AM5. Некоторые процессоры действительно удалось вернуть к работе. Однако и новые случаи с теми же проблемами на процессорах Ryzen продолжают появляться. 


Ранее мы писали, что материнские платы ASRock «убили» пять Ryzen 9000 за одни сутки. До этого наблюдались проблемы с процессорами Ryzen на материнских платах ASRock 800 серии.

ASRock обновила BIOS для устранения проблем с AMD Ryzen 7 9800X3D — в компании говорят о «распространении дезинформации»

Источник: Videocardz; Reddit

