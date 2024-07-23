Энтузиаст разогнал ЭЛТ-монитор до 700 Гц — но играть на нем трудно

Монитор с самой большой скоростью обновления может быть чем-то неожиданным. Особенно если это старый ЭЛТ IIyama Vision Master Pro 512, разогнанный до 700 Гц.

На YouTube-канале RetroGamingBase не впервые обращаются к Vision Master — ранее удавалось разогнать этот конкретный монитор до 500 Гц. Это лишь на 40 Гц меньше, чем у самого быстрого игрового монитора Asus ROG Swift Pro PG248QP.

Но есть нюанс: современные скоростные игровые мониторы поддерживают разрешение или больше, тогда как IIyama с 500 Гц работает только в 320 x 200 пикселей. После успешного тестирования 600 Гц с 150p (во время которого монитор отказался показывать фактическую частоту обновления во встроенном интерфейсе), Vision Pro запустился на 700 Гц с разрешением 320 x 120.

После начального теста с этими значениями эксперимент завершили, чтобы не повредить устройство. Сейчас не так просто найти новый приличный ЭЛТ-монитор, тем более такой выносливый. Исследователь сейчас ищет еще одно устройство для проведения игровых тестов. На канале сомневаются, что компьютер корректно воспроизведет Windows 11 на мониторе с таким низким разрешением.

Согласно официальной странице монитора IIyama Vision Master Pro, он имеет диагональ 22″. Другие характеристики должны быть в ссылке на PDF, которая уже не работает. Результаты поиска говорят о максимальном разрешении 2048 x 1536 и встроенном четырехпортовом USB-концентраторе (люкс!) и заявленном весе 30 кг.

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Источник: PC Gamer

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