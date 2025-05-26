Инди-RPG Crescent County, которой «отказали 50 издателей», стала хитом Kickstarter

После «трудных лет» в поисках издателя инди-RPG Crescent County с элементами сим пошла на Kickstarter, где получила $60000 финансирования менее чем за день.

Разработчик Electric Saint говорит, что их игру «отклонили более 50 издателей». Crescent County описывают как «симулятор курьера» с открытым миром, где игрок попадает на остров, наполненный «метлами» на основе «ведьминских технологий».

На момент написания новости Crescent County имеет 1239 спонсоров и более $80 тыс. капитала. Демонстрация поддержки доказывает, что «несмотря на [неудачные] попытки профинансировать игру традиционными способами… у нее определенно есть аудитория».

Когда Electric Saint объявила о краудфандинговой кампании Crescent County, разработчик признал, что «игровая индустрия горит», а главный художник Анна Холлинрейк говорит, что «мы, возможно, просто стали инди-студией в интересное время».

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«Мы потратили два года и много энергии на этот путь, и это было утомительно. Мы просто хотим сделать игру».

Пока даты релиза Crescent County нет, но Kickstarter указывает на ожидаемую дату получения вознаграждения за обещание в октябре 2026 года. Сейчас стала доступной демоверсия игры в Steam.

Источник: GamesRadar