Инструмент редактирования генов CRISPR помог частично восстановить зрение слепым пациентам во время клинических испытаний

Речь идет о пациентах с Амаврозом Лебера — редким врожденным заболеванием сетчатки, которое поражает примерно одного на 40 тысяч новорожденных. Генетическая мутация приводит к полной слепоте примерно у трети пациентов и никаких утвержденных вариантов лечения на данный момент не существует.

В то же время исследование, проходившее в 2021-2023 годах, с использованием инструмента редактирования генов CRISPR показало перспективные результаты — технологию использовали для исправления Инструмент, по сути, «обрезает» дефектные части генов, которые затем можно заменить новыми цепями нормальной ДНК. основного виновника болезни гена CEP290 у 14 пациентов.

Каждый из пациентов получил лечение на один глаз, а дальше исследователи наблюдали за результатами по четырем показателям: идентификация предметов и букв на диаграмме; насколько хорошо пациенты могли видеть цветные точки света в тесте полного поля и насколько хорошо могли ориентироваться в лабиринте с физическими объектами и различными уровнями освещения; а также их собственный опыт изменения качества жизни.

Из 14 участников 11 (79%) показали улучшение по крайней мере одного из этих четырех результатов, тогда как шесть (43%) улучшили два или более результатов. 6 сообщили о лучшем качестве жизни благодаря частичному исправлению зрения, тогда как 4 (29%) показали клинически значимое улучшение в тестах на глазной карте.

«Нет ничего приятнее для врача, чем услышать, как пациент описывает, как улучшилось его зрение после лечения», — сказал Марк Пеннези, автор исследования. «Один из участников смог найти свой телефон после того, как потерял его, и увидел, что его кофемашина работает, уловив ее маленькие индикаторы. Хотя эти типы задач могут показаться тривиальными для людей с нормальным зрением, такие улучшения могут иметь огромное влияние на качество жизни людей с слепотой».

Никаких серьезных побочных эффектов не наблюдалось, а все из легких или умеренных исчезли. Исследование показывает, что CRISPR может быть эффективным и безопасным не только для пациентов с Амаврозом Лебера, но и потенциально для других форм слепоты или генетических заболеваний в целом.

Исследование было опубликовано в New England Journal of Medicine.

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С момента создания метода CRISPR/Cas9 в 2012 году эта технология привела ко многим важным открытиям в фундаментальных исследованиях — например, ботаники смогли вывести культуры, устойчивые к плесени, вредителям и засухе. В медицине проходят клинические испытания новых методов лечения рака, и в перспективе, как ожидается, наследственные заболевания станут излечимыми. В 2020 году ученых Дженнифер Дудну и Эммануэль Шарпентье за разработку CRISPR отметили Нобелевской премией по химии.

Источник: New Atlas