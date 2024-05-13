Новости Наука и космос 13.05.2024 в 12:55 comment views icon

Инструмент редактирования генов CRISPR помог частично восстановить зрение слепым пациентам во время клинических испытаний

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Речь идет о пациентах с Амаврозом Лебера — редким врожденным заболеванием сетчатки, которое поражает примерно одного на 40 тысяч новорожденных. Генетическая мутация приводит к полной слепоте примерно у трети пациентов и никаких утвержденных вариантов лечения на данный момент не существует.

В то же время исследование, проходившее в 2021-2023 годах, с использованием инструмента редактирования генов CRISPR показало перспективные результаты — технологию использовали для исправленияИнструмент редактирования генов CRISPR помог частично восстановить зрение слепым пациентам во время клинических испытанийИнструмент редактирования генов CRISPR помог частично восстановить зрение слепым пациентам во время клинических испытанийИнструмент, по сути, «обрезает» дефектные части генов, которые затем можно заменить новыми цепями нормальной ДНК. основного виновника болезни гена CEP290 у 14 пациентов.

Каждый из пациентов получил лечение на один глаз, а дальше исследователи наблюдали за результатами по четырем показателям: идентификация предметов и букв на диаграмме; насколько хорошо пациенты могли видеть цветные точки света в тесте полного поля и насколько хорошо могли ориентироваться в лабиринте с физическими объектами и различными уровнями освещения; а также их собственный опыт изменения качества жизни.

Из 14 участников 11 (79%) показали улучшение по крайней мере одного из этих четырех результатов, тогда как шесть (43%) улучшили два или более результатов. 6 сообщили о лучшем качестве жизни благодаря частичному исправлению зрения, тогда как 4 (29%) показали клинически значимое улучшение в тестах на глазной карте.

«Нет ничего приятнее для врача, чем услышать, как пациент описывает, как улучшилось его зрение после лечения», — сказал Марк Пеннези, автор исследования. «Один из участников смог найти свой телефон после того, как потерял его, и увидел, что его кофемашина работает, уловив ее маленькие индикаторы. Хотя эти типы задач могут показаться тривиальными для людей с нормальным зрением, такие улучшения могут иметь огромное влияние на качество жизни людей с слепотой».

Никаких серьезных побочных эффектов не наблюдалось, а все из легких или умеренных исчезли. Исследование показывает, что CRISPR может быть эффективным и безопасным не только для пациентов с Амаврозом Лебера, но и потенциально для других форм слепоты или генетических заболеваний в целом.

Исследование было опубликовано в New England Journal of Medicine.

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С момента создания метода CRISPR/Cas9 в 2012 году эта технология привела ко многим важным открытиям в фундаментальных исследованиях — например, ботаники смогли вывести культуры, устойчивые к плесени, вредителям и засухе. В медицине проходят клинические испытания новых методов лечения рака, и в перспективе, как ожидается, наследственные заболевания станут излечимыми. В 2020 году ученых Дженнифер Дудну и Эммануэль Шарпентье за разработку CRISPR отметили Нобелевской премией по химии.

В США одобрили инструмент редактирования генов CRISPR — для лечения наследственных анемий у пациентов 12+

Источник: New Atlas


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