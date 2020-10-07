Нобелевскую премию по химии присудили за метод редактирования генома CRISPR/Cas





Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2020 году стали Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпеньтье. Премия присуждена им за разработку метода редактирования геномов. За объявлением лауреатов можно было следить в прямой трансляции на канале Нобелевского комитета в YouTube, подробнее о работе ученых можно прочитать на сайте премии.

Эммануэль Шарпеньтье и Дженнифер Дудна являются создателями одного из самых передовых инструментов генной инженерии — так называемые «молекулярные ножницы» CRISPR/Cas9. Разного рода достижениям, связанным с CRISPR/Cas9, на нашем сайте посвящено немало материалов. Как известно, технологии эмбрионального геномного редактирования CRISPR/Cas9 имеют огромный потенциал. С их помощью можно найти в ДНК живого организма нужный ген и удалить или подправить. Эта технология оказала революционное влияние на сферу наук о жизни, а также продолжает разрабатывать новые методы лечения рака и, как ожидается, в итоге позволит лечить наследственные заболевания, которые сейчас считаются неизлечимыми.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2020

«Это невероятно мощный генетический инструмент, который касается всех и каждого. Его создание не только произвело революцию в фундаментальной науке, но и привело к появлению инновационных культур, а также сулит появление революционных методов лечения». Клас Густафссон, председатель Нобелевского комитета по химии.

Как это часто бывает в науке, эти молекулярные ножницы были созданы случайно. В рамках исследования стрептококка пиогенного, одной из бактерий, наносящих наибольший вред человечеству, Эммануэль Шарпеньтье обнаружила ранее неизвестную молекулу, tracrRNA. Ее работа показала, что tracrRNA является частью старейшей иммунной системы бактерий, CRISPR / Cas, которая обезоруживает вирусы, расщепляя их ДНК.

In their natural form, the CRISPR/Cas9 genetic scissors recognise DNA from viruses, but Emmanuelle Charpentier and Jennifer Doudna – awarded this year’s #NobelPrize in Chemistry – proved that they could be controlled so that they can cut any DNA molecule at a predetermined site. pic.twitter.com/zlOfyENt8V — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2020

Шарпеньтье опубликовала свое открытие в 2011 году. В том же году она начала сотрудничество с Дженнифер Доудна, опытным биохимиком с обширными знаниями об РНК. Вместе им удалось воссоздать молекулярные ножницы бактерий в пробирке и упростить молекулярные компоненты механизма, упростив их использование. Затем они перепрограммировали генетические ножницы. В классическом виде ножницы распознают ДНК вирусов, но Шарпантье и Дудна доказали, что ими можно управлять и при необходимости использования для разрезания любой молекулы ДНК в конкретном месте. Там, где ДНК разрезана, можно легко переписать генетический код. CRISPR/Cas9 была не первой системой редактирования генома, но превзошла все предыдущие по точности и доступности.

С момента создания метода CRISPR/Cas9 в 2012 году эта технология привела к многим важным открытиям в фундаментальных исследованиях — например, ботаники смогли вывести культуры, устойчивые к плесени, вредителям и засухе. В медицине проходят клинические испытания новых методов лечения рака, и в перспективе, как ожидается, наследственные заболевания станут излечимы.

В 2019 году Нобелевской премии по химии были удостоены Джон Гуденаф, Стенли Виттингхэм и Акира Ёсино за создание литий-ионных батарей.

В 2018 году премию по химии присудили Фрэнсис Арнольд — «за направленную эволюцию ферментов», а также Джорджу Смит у и Грегори Уинтеру — «за фаговое отображение пептидов и антител».

В 2017 году Нобелевскую премию по химии получили Жак Дюбоше, Иоахим Франк и Ричард Хендерсон за «разработку криоэлектронной микроскопии для определения структуры биомолекул с высоким разрешением в растворе».

Источник: nobelprize.org