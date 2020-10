Нобелевскую премию по химии присудили за метод редактирования генома CRISPR/Cas

Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2020 году стали Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпеньтье. Премия присуждена им за разработку метода редактирования геномов. За объявлением лауреатов можно было следить в прямой трансляции на канале Нобелевского комитета в YouTube, подробнее о работе ученых можно прочитать на сайте премии.

Эммануэль Шарпеньтье и Дженнифер Дудна являются создателями одного из самых передовых инструментов генной инженерии — так называемые «молекулярные ножницы» CRISPR/Cas9. Разного рода достижениям, связанным с CRISPR/Cas9, на нашем сайте посвящено немало материалов. Как известно, технологии эмбрионального геномного редактирования CRISPR/Cas9 имеют огромный потенциал. С их помощью можно найти в ДНК живого организма нужный ген и удалить или подправить. Эта технология оказала революционное влияние на сферу наук о жизни, а также продолжает разрабатывать новые методы лечения рака и, как ожидается, в итоге позволит лечить наследственные заболевания, которые сейчас считаются неизлечимыми.

BREAKING NEWS: The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD

Как это часто бывает в науке, эти молекулярные ножницы были созданы случайно. В рамках исследования стрептококка пиогенного, одной из бактерий, наносящих наибольший вред человечеству, Эммануэль Шарпеньтье обнаружила ранее неизвестную молекулу, tracrRNA. Ее работа показала, что tracrRNA является частью старейшей иммунной системы бактерий, CRISPR / Cas, которая обезоруживает вирусы, расщепляя их ДНК.

In their natural form, the CRISPR/Cas9 genetic scissors recognise DNA from viruses, but Emmanuelle Charpentier and Jennifer Doudna – awarded this year’s #NobelPrize in Chemistry – proved that they could be controlled so that they can cut any DNA molecule at a predetermined site. pic.twitter.com/zlOfyENt8V

