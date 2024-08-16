Интернет-провайдеры и мобильные операторы смогут забронировать 100% сотрудников, — Минцифры

Вскоре крупные интернет-провайдеры и мобильные операторы смогут забронировать от мобилизации всех работников. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что правительство поддержало изменения в собственное постановление.

«Президент поставил задачу стабилизировать мобильную связь и интернет во время обесточиваний, решение о бронировании работников — один из необходимых шагов. Обесточивание не должны влиять на базовые жизненные потребности людей».

Министр объясняет это важностью поддержания связи и необходимостью ее своевременного восстановления. связь нарушают не только вражеские обстрелы, но и отключение электроэнергии, к которым провайдерам и операторам следует подготовиться.

«Аварийные бригады провайдеров и операторов восстанавливают телеком-инфраструктуру, чтобы несмотря на обесточивание и обстрелы у украинцев была связь и интернет».

На официальной инфографике можно увидеть требования к провайдерам и другие детали. Компания должна получить статус критически важного предприятия и выполнить и выполнять недавние требования Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) по обеспечению автономной работы. Мобильные операторы должны получать более ₴200 млн в месяц, а их сотрудники должны находиться на полной занятости в штате не менее квартала. Требования к провайдерам отличаются уровнем дохода — только до ₴20 млн в месяц. Другие провайдеры смогут забронировать до 50% работников при дополнительных условиях.

Напомним, в июле НЦУ обнародовал требования к мобильным операторам, которые касаются автономности работы. Сотовые сети должны работать без света 10 часов. Распоряжение содержит предельные сроки для постепенного выполнения требования и дополнительные условия.

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Источник: Михаил Федоров

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