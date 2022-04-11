YouControl, Artellence и СБУ выпустили приложение «ТиХто» для быстрой проверки людей на блокпостах и во время комендантского часа. Оно поможет бороться с диверсантами и предателями (доступно на iOS и Android)

ІТ-компания YouControl, разрабатывающая сервисы на основе открытых данных, совместно с Artellence (занимается технологиями искусственного интеллекта и машинного обучения) при поддержке СБУ разработали бесплатное приложение под название «ТиХто» (TyHto) для быстрого выявления на блокпостах, на улице во время комендантского часа, на входе в укрытие или где угодно диверсантов и коллаборантов. Оно пригодится представителям ВСУ, ТРО, СБУ, нацгвардии, государственных органов, волонтерам и мунварте. Но доступно и для всех желающих.

«Это приложение — уникальная и эффективная разработка. По отзывам протестовавших программу сотрудников контрразведки СБУ, она не имеет аналогов. Основные преимущества: большое количество публичных источников информации, технологии сравнения лиц, поиск фото в соцсетях и т.д. Таким образом, у сепаратистов, участников ДРГ и просто сторонников «русского мира» не остается шансов проскользнуть незамеченными. «ТиХто» распознает всех», — сказано в заявлении пресс-службы YouControl.

Приложение работает на основе данных, необходимых для идентификации личности в военное время. И если соответствие фото в паспорте предъявляющего лица во многих случаях можно сверить визуально, то определенные аспекты можно проверить только с помощью реестров. Например:

если паспорт значится как потерянный или недействительный;

лицо разыскивается МВД или СБУ;

в розыске находится автомобиль.

Кроме того, приложение соотносит данные лица со списками сепаратистов, террористов, ДРГ и подсанкционных лиц и базой сайта «Миротворец».

«Все это можно выяснить через минуту, зная только ФИО, номер паспорта, дату рождения. Отдельно можно проверить автомобиль по номеру», — гласит публикация.

Также можно сфотографировать человека и его фото в паспорте, чтобы система установила соответствие или несоответствие.

Разработчики заверили, что «ТиХто» не содержит, не хранит и не передает персональные данные, а лишь содержит публичные данные из открытых реестров. Загрузить приложение можно в магазинах Google Play и App Store.