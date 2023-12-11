Новости Military Tech 11.12.2023 в 11:48 comment views icon

Иран создал беспилотник Karrar с радиусом действия 1000 км и управляемыми ракетами «воздух-воздух»

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Юрій Орос

Автор новин

Иран создал беспилотник Karrar с радиусом действия 1000 км и управляемыми ракетами «воздух-воздух»

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Иран развернул беспилотник, который может запускать управляемые ракеты класса «воздух-воздух», передает Bloomberg информацию от государственного информационного агентства Исламской Республики.

Десятки БПЛА Karrar с новыми возможностями будут охранять границы страны и заставят врагов серьезно пересмотреть свои стратегии ведения воздушных боев», сообщило в воскресенье IRNA со ссылкой на главу армии генерал-майора Абдолрахима Мусави.

По словам Мусави, Karrar имеет радиус действия 1000 километров и предназначен для отслеживания вражеских самолетов при «значительно меньших затратах», чем пилотируемые истребители. Надеемся, чтобы эта технология не заинтересует российскую оккупационную армию. Их, похоже, вполне удовлетворяет концепция дрона-камикадзе, которым можно бить по домам гражданского населения и пытаться перегрузить система ПВО.

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