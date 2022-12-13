Иск против Yuga Labs обвиняет знаменитостей в проплаченном продвижении NFT Bored Ape – упоминаются Джастин Бибер, Пэрис Хилтон, Мадонна и другие

Bored Ape Yacht Club, известная серия уникальных токенов NFT, столкнулась с коллективным иском, поданным против материнской компании Yuga Labs. Истцы утверждают, что компания тайно платила знаменитостям за продвижение NFT, тем самым искусственно увеличивая цены на цифровые активы.

Адонис Реал и Адам Титчер подали иск в окружной суд Калифорнии в пятницу. В нем утверждается о заговоре, в котором очень влиятельным знаменитостям скрыто платили за продвижение NFT Bored Ape Yacht Club по «искусственно завышенным и искаженным ценам». Утверждается, что эти вводящие в заблуждение рекламные акции не раскрывают предполагаемые платежи знаменитостей.

«Рекламная кампания ответчиков была чрезвычайно успешной, принося миллиарды долларов в виде продаж и перепродаж, — писали адвокаты истцов, — и никто из ответчиков ни разу не зарегистрировал эти ценные бумаги в SEC».

Среди десятков знаменитостей, указанных в иске – Джастин Бибер, Снуп Догг, Серена Уильямс, Мадонна, The Weeknd, Кевин Харт, DJ Khaled, Гвинет Пэлтроу, Пэрис Хилтон, Джимми Фэллон и Стеф Карри. Он также указывает на ветерана музыкальной индустрии Гая Осири, одного из партнеров Yuga.

Также утверждается, что платформа MoonPay помогла упростить схему. MoonPay помогает богатым и знаменитым покупать NFT без необходимости создания кошелька, покупки криптовалюты, а затем передачи токена на хранение.

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«Ответчики и Осири использовали свои связи с MoonPay и ее услугами в качестве тайного способа компенсировать ответчикам-промоутерам их продвижение NFT BAYC, не раскрывая этого ничего не подозревающим инвесторам», — говорится в иске.

В одном из эпизодов своего ток-шоу в ноябре прошлого года Фэллон назвал MoonPay «криптовалютным PayPal». Также выделен еще один эпизод, в котором Фэллон и Пэрис Хилтон говорят о NFT Bored Ape.

Иск требует удержания $5 млн с ответчиков от имени истцов и «всех других лиц, находящихся в аналогичном положении».

Представитель Yuga Labs сказал: «На наш взгляд, эти утверждения являются конъюнктурными и паразитическими. Мы твердо верим, что они беспочвенны, и с нетерпением ждем возможности доказать это».

В том, что имена знаменитостей фигурируют в исках за продвижение цифровых активов, нет ничего нового. Ларри Дэвид был одним из нескольких участников судебного процесса против обанкротившейся криптобиржи FTX. В другом случае Ким Кардашьян и Флойду Мейвезеру был предъявлен иск за продвижение предполагаемой схемы криптонакачки и сброса в январе.

Закон может быть на стороне Yuga Labs. В аналогичном иске против Кардашьян и Мейвезера с участием EthereumMax, поданном тем же юристом в новом деле Yuga Labs, федеральный судья отклонил его, заявив, что инвесторы должны «действовать разумно, прежде чем основывать свои ставки на духе времени».

Источник: TechSpot