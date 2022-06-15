Билл Гейтс: NFT на 100% основаны на теории большего дурака

Миллиардер Билл Гейтс раскритиковал NFT, заявив, что они «на 100% основаны на теории большего дурака». Это финансовая концепция, гласящая, что даже активы с завышенной ценой могут приносить прибыль, если найти более глупого человека, которому можно их продать.

Выступая на мероприятии, посвященном изменению климата, Гейтс сказал, что предпочитает инвестировать в активы с ощутимой отдачей, такие как фермы или фабрики, «или в компании, которые производят продукты». При этом он не имеет никаких вложений в криптовалюты или NFT.

«Я не участвую в этом. У меня нет больших или малых позиций ни в одной из этих вещей», — сказал Гейтс.

Он добавил, что с подозрением относится к активам, предназначенным для «избегания налогообложения или каких-либо государственных правил».

«Очевидно, что дорогие цифровые изображения обезьян значительно улучшат мир», — пошутил Гейтс, имея в виду флагманский проект NFT — Bored Ape Yacht Club.

Это не первое критическое высказывание Гейста в адрес NFT. В интервью от февраля 2021 года он высказывал опасения из-за инвесторов, покупающих биткойн, особенно учитывая неустойчивость стоимости криптовалюты, которая могла быть подорвана на основании твита от одного известного инвестора, такого как Илон Маск.

Предупреждения Гейтса о волатильности криптовалюты оказались точными. Когда он давал интервью в 2021 году, биткойн рос в цене и достиг отметки в $63 тыс. в апреле того же года. Затем он резко упал, прежде чем снова подняться до исторического максимума в более чем $64 тыс. в ноябре прошлого года. После этого цена Bitcoin снова опустилась и сейчас составляет немногим более $20 тыс. Аналогичным образом упали цены NFT. Стоимость некоторых крупнейших проектов, таких как упомянутый Bored Ape Yacht Club, снизилась более чем вдвое. В то же время объём торгов увеличился, поскольку покупатели стремятся скупить цифровые активы по низким ценам.

Источник: The Verge