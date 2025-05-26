Испражнения пингвинов сохраняют Антарктиду холодной, — исследования

Международная группа исследователей выяснила, что испражнения пингвинов замедляют повышение температуры в Антарктиде.

Дело в том, что из пингвиньих экскрементов выделяется аммиак, создающий облака в атмосфере, которые задерживают солнечное тепло. Исследователи под руководством докторанта из университета Хельсинки Мэтью Бойера изучали колонию пингвинов, состоящую из 60 тыс. особей

Ученые измеряли концентрацию аммиака в атмосфере возле базы Марамбио летом 2023 года и обнаружили, что она в тысячу раз превышает базовые показатели. Поскольку на территории Антарктиды почти отсутствуют растения, ключевую роль в образовании облаков аэрозолей играют именно пингвины.

Поскольку пингвины преимущественно питаются рыбой, в их испражнениях много веществ с высоким содержанием азота, которые разлагаясь выделяют аммиак. Он смешивается с серным газом, который выделяет фитопланктон, в результате чего возникают аэрозольные частицы.

По словам ученых, в местах, где размещаются пингвины, действительно высокая концентрация аммиака. Когда обитатели колонии мигрируют, они могут оставлять после себя столько фекалий, что уровень аммиака еще месяц в сотню раз превышает норму.

При этом такие облака могут привести не только к снижению температуры в Антарктике, но и к повышению в случае, если эти облака будут отражать солнечный свет хуже льда. Тогда в этих облаках будет удерживаться тепло, что дополнительно будет нагревать поверхность.

«Мы продемонстрировали, что существует глубокая связь между экосистемными процессами — активностью океанического фитопланктона, а также пингвинами — и атмосферными процессами, которые могут влиять на местный климат», — отмечает Мэтью Бойер.

По словам Бойера, поскольку местный климат в Антарктиде меняется и развивается, это будет влиять на климатические системы в остальном мире. Лед, океан и экосистемы Антарктиды играют ключевую роль в регулировании глобальной температуры. Кроме того, исследователи выяснили, что диметиламин, который также выделяется из пингвиньего помета, ускоряет образование аэрозолей до 10 тыс. раз. Это способствует созданию своеобразного буфера между солнечным теплом и льдом Антарктиды.

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Результаты исследования опубликованы в журнале Nature

Источник: 404media