В Антарктиде отследили новую (66-ю) колонию императорских пингвинов за скоплением их экскрементов из космоса

Ученые обнаружили новую колонию императорских пингвинов в Антарктиде с помощью спутников, показавших скопление экскрементов птиц. Колония, как и другие, сталкивается с угрозой существования из-за изменения климата.

Британская антарктическая служба объявила о существовании ранее не обнаруженной колонии императорских пингвинов в одной из самых отдаленных и труднодоступных частей Антарктиды. Ученые заметили колонию – 66-ю, найденную на континенте – сравнив спутниковые изображения, сделанные миссией Copernicus Sentinel-2 Европейского космического агентства и спутником Maxar WorldView-3.

На фотографии коричневые пятна контрастируют с совершенно белым льдом и снегом в Верлегер-Пойнте, Западная Антарктида, — это накопленный помет, оставленный морскими птицами.

В последние 15 лет Британская антарктическая служба искала новые колонии пингвинов, используя спутниковые изображения, чтобы выявить признаки пятен экскрементов. Из всех известных людей колоний в Антарктиде ровно половина была найдена именно с помощью спутников.

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«Это прекрасное открытие, но эта колония невелика и находится в регионе, сильно пострадавшем от недавней потери морского льда», — сказал доктор Питер Фретвелл, один из ученых, руководивших исследованием.

Как отмечает The Guardian, императорские пингвины – единственные известные пингвины, размножающиеся на льду. Это делает их особенно уязвимыми к изменению климата. Птицам нужно, чтобы лед вокруг колоний продержался с апреля по сентябрь, чтобы их потомство получило достаточно времени для того, чтобы вырасти.

«Если лед распадется до этого, птенцы упадут в воду и утонут или замерзнут», — сказал Фретвелл изданию.

Одно из недавних исследований прогнозировало, что к 2100 году численность императорских пингвинов сократится примерно на 86%, если мир не найдет способ ограничить глобальное потепление до 1,5°C. Если же страны выполнят цели Парижского соглашения, то численность императорских пингвинов сократится примерно на 31%.

Источник: Engadget, The Guardian