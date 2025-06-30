«Исследователи кала» собирают человеческие фекалии на случай конца света: «Это наш долг перед будущим»

Швейцарские исследователи из проекта Microbiota Vault планируют заморозить около 10 тыс. образцов человеческих фекалий в так называемом хранилище «Судного дня».

Они планируют собрать образцы до 2029 года. Человеческие испражнения содержат миллиарды микробов, которые по мнению ученых, могут понадобиться следующим поколениям для решения медицинских и санитарных кризисов. Сейчас в хранилище уже хранится около 1 тыс. замороженных человеческих фекалий. Там также хранится около 200 различных видов ферментированных продуктов, содержащих большое количество полезных для кишечника микробов.

Цель в долгосрочной перспективе — иметь резервные копии бактерий, содержащихся в организме людей, животных, растений и окружающей среды, чтобы будущие поколения могли проводить исследования, восстанавливать экосистемы и изобретать методы лечения при необходимости. Швейцарские исследователи подчеркивают, что потеря микробов уже привела к росту количества хронических болезней, среди которых, аллергические, метаболические и аутоиммунные расстройства. Потеря микробного разнообразия распространяется на экосистемы окружающей среды, подвергая опасности сельское хозяйство и устойчивость экосистем.

Авторы подчеркивают, что поскольку человеческая деятельность уже нарушила механизмы существования многих микроорганизмов, и их необходимо защищать. В частности, сельское хозяйство, таяние вечной мерзлоты, и антропогенное изменение климата, а также чрезмерное использование антибиотиков уже привели к тому, что микробиомы разрушены настолько, что в будущем их придется искусственно восстанавливать.

Как отмечает доктор Мартин Блейзер, директор Центра передовой биотехнологии и медицины при Ратгерском университете в Нью-Джерси, пока нет доказательств того, что повторное введение замороженных микробов в кишечник человека может их восстановить. Однако ученые надеются, что со временем появятся соответствующие технологии.

Проект в Швейцарии под названием «Хранилище микробиоты» стартовал в 2018 году. Исследователи, которые его начали, были вдохновлены Всемирным хранилищем семян на Шпицбергене, хранилищем семян «Судного дня» в Норвегии, в котором в настоящее время хранится около 1,3 млн образцов растений для сохранения генетического разнообразия, поскольку в реальном мире оно сокращается.

Исследователи в Швейцарии получили всего 1 тыс. 204 образца фекалий и 190 образцов продуктов питания из Бенина, Бразилии, Эфиопии, Ганы, Лаоса, Таиланда и Швейцарии за последние семь лет, и эти образцы в настоящее время хранятся при температуре -80°С в Цюрихском университете. Также разрабатываются планы поиска постоянного места для хранилища, в идеале в стране с холодным климатом, например, в Швейцарии или Канаде.

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«Возможно, через 100 лет спасение этих микробов позволит предотвратить большую катастрофу. Наш долг перед будущими поколениями — сохранить это микробное разнообразие», — отмечают исследователи.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications

Источник: LiveScience