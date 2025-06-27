Исследователи улучшили добычу золота из старой электроники

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Исследователи из Университета Флиндерса в Австралии разработали более безопасный способ извлечения и восстановления золота из руды и электронных отходов.

Отмечается, что новая технология призвана снизить уровень токсичных отходов в результате добычи полезных ископаемых и демонстрирует, что золото высокого качества можно получить путем переработки ценных компонентов из печатных плат отработанных компьютеров. Исследователи под руководством профессора Джастина Чалкера применили комплексный подход к высокопроизводительному извлечению золота из многих источников, извлекая следы золота даже из отходов научной деятельности.

«В исследовании было представлено множество инноваций, включая новый, пригодный для вторичной переработки выщелачивающий реагент, полученный из соединения, используемого для дезинфекции воды. Команда также разработала новый способ изготовления полимерного сорбента, или материала, который связывает золото после извлечения в воду, используя свет для инициирования ключевой реакции», — рассказывает профессор химии Джастин Чалкер.

Теперь ученые планируют сотрудничать с предприятиями горнодобывающей промышленности и переработки электронных отходов, чтобы испытать метод в больших масштабах. Для извлечения золота из руды и электронных отходов в качестве реагента используется трихлоризоциануровая кислота, которая также широко применяется для очистки и дезинфекции воды. Под воздействием соленой воды реагент способен растворять золото.

После этого золото связывают с разработанным командой ученых новым полимером, богатым серой. Селективность полимера позволяет извлекать золото даже из очень сложных смесей. Золото после этого можно изъять, а полимер снова превратить в мономер, переработать его и использовать повторно.

Кроме того, что золото исторически имеет высокую стоимость, этот металл широко используется в электронике, медицине, аэрокосмических технологиях и других научно-технических областях. Добыча золота предполагает использование высокотоксичных веществ, в частности, цианида и ртути. Добыча золота также приводит к выбросам углерода в атмосферу и вырубке лесов.

Добыча золота обычно включает использование высокотоксичного цианида для получения драгоценного металла из руды, что создает риск для окружающей среды, если его не удерживать должным образом. Кустарные и мелкомасштабные золотые рудники по-прежнему используют ртуть для амальгамирования золота. К сожалению, использование ртути в золотодобыче является одним из крупнейших источников загрязнения ртутью на Земле.

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Многие компоненты электронных отходов, таких как процессорные блоки и карты оперативной памяти, содержат ценные металлы, такие как золото и медь. Предложенный учеными метод, это значительный шаг к более устойчивым решениям в области экономики замкнутого цикла по более эффективному использованию дефицитных ресурсов в мире.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Sustainability

Источник: TechXplore

Раздел Технологии выходит при поддержке

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