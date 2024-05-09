Исторический рекорд: украинские дроны преодолели 1500 км до НПЗ в башкортостане

Как сообщает Hromadske, удар по НПЗ «Газпром нефтехим Салават» в российском башкортостане 9 мая нанесли украинские дроны СБУ. По словам источника, при этом БПЛА пролетели более 1500 км — рекордное зафиксированное расстояние для украинских беспилотников.

«СБУ в очередной раз доказала, что имеет мощные технологические решения, которые помогают наносить врагу болезненные удары. Это значит, что российские НПЗ и нефтебазы, которые работают на ВПК, не могут чувствовать себя в безопасности даже в глубоком тылу» — цитирует издание собеседника.

Атака зафиксирована на многочисленных местных фото и видео. По имеющейся информации, поражена установка каталитического крекинга нефти. Сайт Defense-Express отмечает, что речь идет о минимум двух дронах, при этом больших, и речь явно не о «Лютом», который ранее использовали для атаки НПЗ.

Возможно, речь идет о большом беспилотнике на базе легкого самолета. Впервые подобные БПЛА были замечены во время атаки завода «Шахедов» в «Алабуге» 2 апреля, а также НПЗ ТАНЕКО в Татарстане (более 1200 км).