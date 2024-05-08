Армия США сбивает лазерами БПЛА на Ближнем Востоке

Американские войска успешно используют лазерное оружие для отражения вражеских беспилотников на Ближнем Востоке. Издание Forbes пообщалось с Дагом Бушем, начальником отдела закупок армии США, который говорит, что лазеры сработали «в некоторых случаях».

Хотя известно, что в течение последнего десятилетия лазеры развертывались на американских кораблях и испытывались за рубежом, это первое официальное подтверждение Пентагоном их использования против противника.

Глава обеспечения американской армии не уточнил, какое именно лазерное оружие использовалось, но это могла быть установка P-HEL. В апреле сообщалось, что армия США официально развернула лазеры P-HEL мощностью 20 кВт за рубежом, чтобы уничтожать БПЛА.

Компания BlueHalo получила четырехлетний контракт на обеспечение профилактического и наладочного технического обслуживания, а также обучение операторов и команды технического обслуживания системе Palletized High Energy Laser (P-HEL). Этот контракт определяет BlueHalo как основного системного интегратора на всех этапах P-HEL, от разработки прототипа до развертывания. Установка разработана в 2022 году.

Также не сообщалось, какие именно враги имелись в виду, но скорее всего это были йеменские хуситы, которые мешают судоходству в Красном море. О вероятности применения лазерного оружия против них пресса сообщала еще в 2021 году.

Как отмечает Forbes, войскам США крайне невыгодно сбивать БПЛА стоимостью $2000 ракетами за $2 млн. Зато цена одного выстрела из лазера составляет от $1 до $10 — столько стоит необходимая электроэнергия

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Военные США заинтересовались оружием направленной энергии со времен разработки в начале 1960-х годов первых рабочих лазеров. К 1973 году DARPA даже впервые сбила дрон с помощью лазера во время испытаний на авиабазе Кертленд в Нью-Мексико.

Источники: Forbes, Military.com, Army Recognition