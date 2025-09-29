Где скрывается сознание: исследование мозга нашло неожиданный ответ

Результаты недавнего исследования специалиста в области нейробиологии Питера Копполы из Кембриджского университета ставят под сомнение научные взгляды на человеческое сознание.

В рамках исследования Коппола провел обзор научных материалов о человеческом мозге, собранных за последние 100 лет. Целью ученого было построение иерархической структуры человеческого мозга для определения наиболее важных для сознания областей.

Исследователь анализировал многочисленные работы по нейробиологии, включая экстремальные хирургические исследования на кошках и обезьянах и влияние электрических импульсов и магнитной стимуляции на мозг. По словам Копполы, полученные результаты представляют совокупность доказательств, бросающих вызов популярным теориям о сознании.

Сознание обычно проявляется как непосредственное осознание чувств, эмоций и переживаний. Поскольку мы воспринимаем сознание с точки зрения комфорта собственного ума, это так называемый субъективный феномен. Из-за этого сознание как концепцию крайне трудно изучать, что приводит к чрезвычайно шаткому пониманию этого феномена.

Коппола отмечает, что теории о сознании условно можно разделить на 4 конкурирующие школы. Каждая из них обычно сходится во мнении, что по крайней мере какая-то часть неокортекса — внешнего слоя мозга, покрытого складками, необходима для функционирования сознания.

Исследователь решил проверить это утверждение. В собственном исследовании Коппола разделил человеческий мозг на 3 области: кору, подкорку и мозжечок. Он хотел выявить изменения в одном или в нескольких из этих отделов и изучить их влияние на сознание. Нейробиолог нашел доказательства того, что неокортекс не играет столь важной роли в функционировании сознания, как считается.

«Люди, которые родились без мозжечка или передней части коры головного мозга, могут сохранять сознание и жить вполне нормальной жизнью. Однако повреждение мозжечка в более позднем возрасте может спровоцировать галлюцинации или полностью изменить эмоции», — подчеркивает Питер Коппола.

Некоторые случаи, когда дети рождаются с отсутствующей частью неокортекса, не поддаются простому объяснению. По словам Копполы, согласно медицинским учебникам, такие люди должны постоянно находиться в вегетативном состоянии.

Однако недавние исследования указывают, что эти пациенты на самом деле находятся в сознании и демонстрируют много типичных для детей с полностью сформированным неокортексом признаков поведения. Аналогичные результаты наблюдались у взрослых животных.

Коппола подчеркивает, что существует несколько возможных объяснений этого явления: либо неокортекс, относительно новая часть нашей анатомии в ходе эволюции, не нужен для базового сознания, либо если человек рождается с неполноценной корой, два других региона мозга учатся компенсировать ее.

«Это означает, что нам, возможно, придется пересмотреть наши теории сознания. В свою очередь это может повлиять на уход за пациентами, а также на наше отношение к правам животных. На самом деле сознание может быть более распространенным, чем мы думали», — отметил исследователь.

Источники: The Conversation; Futurism