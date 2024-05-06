Власти Северного Йоркшира запретят апострофы на дорожных знаках во избежание путаницы в компьютерных системах

Местные власти британского региона Северный Йоркшир объявили, что запрещают использование апострофа на уличных знаках из-за цифровых баз данных и возможных проблем с поиском. В английском языке апостроф перед «s» указывает на принадлежность, а просто «s» в конце слова — на множественное число. Не всем жителям нововведение пришлось по душе.

Совет заявил, что все новые дорожные знаки будут изготавливаться без апострофов, независимо от предыдущих случаев использования. Жители курортного городка Харрогейт в Северном Йоркшире, с которыми пообщались с BBC, призывают власть оставить апостроф. Более того, кто-то дорисовывает апостроф вручную к новым знакам.

Одна из недовольных жителей, бывшая учительница Пости Сэм, жалуется на знак с названием улицы St Mary’s Walk: «Я каждый день прохожу мимо этого знака, и у меня закипает кровь, когда я вижу неподходящую грамматику или пунктуацию». Однако сейчас знак самостоятельно изменен неизвестным — на нем нарисовали апостроф. Пости называет это «гениальным» шагом.

Учительница рассказывает, что потратила много времени своей жизни на обучение детей основам грамматики и требует, чтобы корректное написание оставалось на знаках. Подобного мнения придерживаются и еще несколько опрошенных жителей.

Руби Вонг, которая работает в японском ресторане в городе, не против изменений: «Честно говоря, поскольку я не из этой страны, это не имеет значения, так как произношение одинаковое».

Доктор Элли Рай, которая читает лекции английского языка и лингвистики в Университете Йорка, говорит, что апостроф является относительно новым изобретением в письме:

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«В письменном виде можно сказать, что они могут устранить неоднозначность вещей, которые могут быть неоднозначными, поэтому они различают две святые Марии, которые идут по улице под руку, и «Я живу на аллее святой Марии», но на практике эти два утверждения не являются двусмысленными. Если я скажу, что я живу на улице Святой Марии, [из-за одинакового произношения] мы ожидаем именно название улицы или какой-то адрес».

Совет Северного Йоркшира ссылается на опыт других регионов Великобритании. Подобные решения местных органов власти, как и публикации о них, существуют уже много лет.

Пресс-секретарь Совета добавил: «Вся пунктуация будет рассмотрена, но будет избегаться, где это возможно, потому что названия улиц и адреса, когда они хранятся в базах данных, должны соответствовать стандартам, изложенным в BS7666. Это ограничивает использование знаков препинания и специальных символов (например, апострофов, дефисов и амперсандов), чтобы избежать потенциальных проблем при поиске в базах данных, поскольку эти символы имеют определенное значение в компьютерных системах».

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