Новости Крипто 25.07.2025 comment views icon

Известный художник Такаси Мураками выпустит коллекцию NFT Flowers Revised

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Тетяна Нечет

Автор новостей

Известный художник Такаси Мураками выпустит коллекцию NFT Flowers Revised

На NFT рынке становится веселее. Японская поп-арт икона Такаси Мураками объявил о выпуске NFT коллекции под названием 108 Flowers Revised. Серия флористических цифровых изображений основана на его фирменной эстетике Superflat с ярким цветочным дизайном, которые были вдохновлены влиянием аниме и поп-культуры.

Коллекция станет доступной для минтинга 31 июля на платформе Base, блокчейне второго уровня от Coinbase. В отличие от предыдущих запусков на Ethereum, этот дроп состоится на более быстром и дешевом блокчейне, что сигнализирует о смещении в сторону доступности и масштабности. Это позволит привлечь более широкий круг пользователей, а не только премиум-коллекционеров.

Мураками — король кроссовера. От музейных стен до сотрудничества с Supreme, а теперь и NFT. Художник построил карьеру, соединяя изобразительное искусство, поп-культуру и моду в одну яркую коллекционную вселенную.

Но если когда-то имя Мураками когда-то гарантировало мощные вторичные продажи, то теперь коллекционеры сомневаются в долгосрочной ценности NFT от знаменитостей на фоне жесткого спада на рынке, продолжающегося с 2022 года.

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