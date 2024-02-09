За 5 лет существования услуги смены оператора MNP перенесено более 400 тыс. номеров, 260 тыс. из них — в lifecell

В течение прошлого года и всего периода действия MNP (услуга заработала в 2019 году) lifecell уверенно удерживает первенство по количеству перенесенных номеров из сетей других операторов, свидетельствует статистика НКЕК.

Услуга переноса номера с полным его сохранением включая код к другому мобильному оператору (MNP — Mobile Number Potrability) действует в Украине уже пятый год. За все время ее предоставления (с 1 мая 2019 года по 1 февраля 2024 года) в разные сети было перенесено 402 972 номера. В абсолютных цифрах больше всего потерял «Киевстар», но, если учитывать масштабы каждого оператора, то чаще всего абоненты бегут от Vodafone Украина.

По статистике НКЭК, спрос на услугу каждый год стабильно растет — из общей тенденции выбивается лишь 2022 год, что связывают с полномасштабным вторжением россии.

С момента запуска услуги MNP lifecell остается абсолютным лидером по количеству перенесенных в его сеть номеров. Так, за все время действия услуги более 261 тыс. абонентов других операторов перешли в lifecell — почти 65% от всех «перебежчиков». Только за первый месяц 2024-го 17 985 заявлений о смене оператора, из них — 13 963 о переходе абонентов в lifecell. Чаще всего MNP-абоненты, которые переходят на lifecell, выбирают тарифы «Вільний Лайф», «Смарт Лайф» и региональный тариф «Потужний».

Курс 2D концепт-художник персонажів. На курсі отримаєш навички в роботі зі світлом, кольором, анатомією та пластикою. Отримати інформацію про курс

Что касается лидерства lifecell по количеству перенесенных номеров, залогом успеха стали многочисленные инициативы оператора, чтобы максимально все упростить (он первым внедрил возможность переноса без посещения магазинов и переход на eSIM с сохранением номера, и еще в большей степени повлияли постоянные скидки и акции — собственно, в новых тарифах для бизнеса оператор предлагает «перебежчикам» вдвое ниже абонплату на постоянной основе, а в рамках акции «Суперфріз» (будет действовать до 31 марта 2024 года) MNP-абоненты подписки могут зафиксировать сниженную стоимость до конца года.

Недавно lifecell подал в суд на Vodafone из-за услуги «Збереження номера» — истец считает, что услуга противоречит требованиям действующего законодательства, а Vodafone злоупотребляет ею и так не отпускает абонентов, которые хотят сменить оператора по MNP. В этом контексте довольно интересна статистика по общему количеству заявлений о переносе номера MNP.

Сколько всего абонентов у «большой тройки» мобильных операторов («Киевстар», Vodafone и lifecell)? Вот данные на 1 октября 2023-го (по итогам 2023-го операторы еще не успели отчитаться):

○ «Киевстар» — 24 млн абонентов;

○ Vodafone Украина — 15,2 млн абонентов;

○ lifecell — 9,1 млн абонентов.

Учитывая данные выше, чуть более 400 тыс. перенесенных номеров на отрезке в 5 лет не особо впечатляют. Собственно, это достаточно ожидаемо — с самого начала Желающих сменить оператора было не так уж и много. Но это вовсе не означает, что услуга MNP бесполезна (наоборот, такая опция никогда не помешает). Но это вовсе не означает, что услуга MNP бесполезна (наоборот, такая опция никогда не помешает).

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.