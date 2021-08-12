За місяць після виходу з обігу паперових талонів електронними квитками в Києві скористалися майже 5 млн разів — середня кількість поїздок в день збільшилась на 50 тис.





Минув майже місяць з того часу, як у Києві остаточно вивели з обігу паперові талони для проїзду в громадському транспорті. Столиця стала першим містом в Україні, де громадьский транспорт повністю перейшов на електронні методи оплати проїзду.

Отже, за цей період електронними квитками у наземному транспорті скористалися майже 5 млн разів. З них через через застосунок «Київ Цифровий» кияни придбали 1,4 млн QR-квитків та 77 808 транспортних карт. В день кияни купують приблизно 2,5 тисяч транспортних карт, до скасування талонів — 900 в день.

Відзначимо, що до 14 липня наземний транспорт перевозив в середньому 170 тисяч пасажирів в будні та близько 75 тисяч у вихідний день. Після скасування паперових талонів, показники збільшилися до 220-250 тисяч та 100-130 тисяч відповідно. Це означає, що кількість поїздок в день в середньому збільшилась на 50 тисяч одиниць. А це в свою чергу означає збільшення надходжень до бюджету міста приблизно на 400 тисяч гривень щодня.

Зазначимо, що у Києві діє понад 2000 місць для поповнення транспортних карт і купівлі QR-квитків для проїзду у громадському транспорті.

Нагадаємо, що протягом останнього року КП «Київпастранс» поступово виводило з обігу разові паперові квитки. Першим на е-квиток перейшов фунікулер – це сталося 14 вересня 2020 року. З 1 жовтня 2020 року обіг паперових квитків припинили на Троєщинській лінії швидкісного трамваю, з 1 листопада – на міській електричці. З 1 грудня повністю на електронний квиток перейшов швидкісний трамвай на Борщагівці. Наступним етапом стала відмова від паперових разових талонів у міських автобусах, тролейбусах та трамваях. Цей етап почався з 1 липня, а остаточно паперові квитки вийшли з обігу 14 липня.

Джерело: КМДА