За первый квартал украинцы безналично оплатили через «ПриватБанк» покупки на 160 млрд грн — электроника и бытовая техника в топ-5 категорий

В течение первого квартала 2023 украинцы оплатили карточками через POS-терминалы «ПриватБанка» 578 миллионов покупок на общую сумму почти 160 млрд грн. Не секрет, что «ПриватБанк» имеет самую большую сеть терминалов среди банков Украины, поэтому эту статистику можно считать полной.

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Интересно, что эти показатели фактически соответствуют результатам последнего квартала 2022-го (557 млн ​​покупок на 161 млрд), но к концу года традиционно приходится значительно более высокая активность. Для сравнения, за тот же период 2022 года покупок было 457 млн ​​на 110 млрд, но здесь в значительной степени повлияло вторжение россии. Относительно распределения затрат по категориям пищевые продукты до сих пор являются безоговорочным лидером с долей почти 50%, но в первую пятерку попала также электроника и бытовая техника (6% от общего объема затрат).

На покупку каких товаров украинцы больше тратили с карточек в первом квартале года:

Пищевые продукты – 79 млрд грн, более 49% общего объема затрат. Покупки в сетях промышленных товаров – почти 13,5 млрд грн, 8,5%. Лекарства и другие товары в аптеках – 12 млрд грн, 7,5%. Кафе и рестораны — 10,5 млрд грн, 6,5%. Электроника и бытовая техника — 9,6 млрд грн, 6%.

За квартал сеть активных POS-терминалов «ПриватБанка» в торговых точках выросла почти на 10 тысяч, до 232 тысяч терминалов – это самый большой рост среди всех украинских банков. Один из факторов активного развития сети – возобновление активной деятельности со стороны малого бизнеса, открывающего торговые точки не только в областных центрах, но и в небольших городах.

«ПриватБанка» также отмечает популярность услуги «Наличные на кассе» — за первые три месяца года количество сделок по обналичиванию через POS-терминалы «ПриватБанка» превысило 4 млн на сумму более 6 млрд грн. Чаще украинцы снимают наличные деньги на кассах супермаркетов (72%), а также в аптеках (11%).

Ранее Mastercard выяснили, что в течение 2022 года каждый второй украинец оплачивал покупки бесконтактным смартфоном или другими гаджетами с NFC, а треть готова полностью отказаться от «пластика» в пользу цифровых карт.