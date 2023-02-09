Кожен другий українець платить з NFC, а третина готова повністю відмовитися від “пластику” на користь цифрових карток — дослідження Mastercard

кожен другий (51%) здійснював такі види розрахунків, що на 11% вище

Третина українців висловила готовність повністю відмовитися від пластикових платіжних карток на користь цифрових у найближчі два роки.

В онлайн-оплатах українців помітно зросло використання цифрових гаманців (Apple Pay, Google Pay та інші): 37% опитаних (на 17% більше ніж роком раніше) вказали такий варіант як один із найчастіших.