Кожен другий українець платить з NFC, а третина готова повністю відмовитися від “пластику” на користь цифрових карток — дослідження Mastercard

Mastercard в межах нового дослідження MasterIndex з’ясувала платіжні вподобання українців як користувачів банківських послуг. Тезово наводимо головне та цікаву інфографіку.
Інфографіка
Головні тези з дослідження платіжних звичок українців у 2022 році від Mastercard
- Протягом 2022 року популярність безконтактних оплат за допомогою смартфона чи інших гаджетів з NFC помітно зросла — кожен другий (51%) здійснював такі види розрахунків, що на 11% вище, ніж роком раніше.
- Третина українців висловила готовність повністю відмовитися від пластикових платіжних карток на користь цифрових у найближчі два роки.
- В онлайн-оплатах українців помітно зросло використання цифрових гаманців (Apple Pay, Google Pay та інші): 37% опитаних (на 17% більше ніж роком раніше) вказали такий варіант як один із найчастіших.
- Найбільш помітно частота безготівкових оплат впродовж року зросла у таких категоріях, як “комуналка” (75% опитаних здійснювали оплати у безготівковій формі завжди або найчастіше), “ліки” (61%), “квитки на потяг, міжміські автобуси та літаки” (47%), “одяг та взуття” (46%), а також “проїзд у міському громадському транспорті” (26%).
- 59% українців обирають безготівкові оплати при розрахунках у фізичних торгових точках, а 8% взагалі уникають магазини, де можливість оплати карткою відсутня.
- Інтерес до українських брендів продовжує активно зростати — так, 58% опитаних протягом року частіше купували товари українського виробництва.
- Послуга «Готівка на касі» (дозволяє знімати готівку безпосередньо на касах магазинів, АЗС, аптек та інших торговельних точок при оплаті покупок карткою) стала однієї з найпопулярніших з початку війни — нею протягом 2022 року скористалися 37% опитаних українців.
- Частота оплат онлайн протягом 2022-го була як у довоєнний рік — 88% мали досвід онлайн-замовлень, при цьому 64% опитаних робили покупки онлайн від одного до кількох разів на
місяць.
- Все менше людей оплачують онлайн-замовлення готівкою при отриманні товару — якщо у 2021 році таких було 39%, то минулого року їхня кількість зменшилася до 28%.
- Дві третини (66%) українців донатили безготівково протягом року.
- Серед усіх українців, що отримували грошову допомогу від міжнародних організацій чи фондів у 2022-му році — 90% отримували її на банківську картку.
- Інтерес до операцій з криптовалютами зростає — 30% респондентів здійснювали або планують здійснити операції з криптою: 13% вже мали такий досвід, що вдвічі більше ніж роком раніше, а 17% — планують здійснити крипто-операції упродовж цього року.