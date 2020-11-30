Загадочный монолит в штате Юта исчез так же внезапно, как и появился





Бюро землеустройства штата Юта опубликовало заявление о том, что «незаконно установленное сооружение» было устранено с государственных земель неизвестной стороной. Вероятно, это произошло 27 ноября, после того, как оно привлекло внимание страны и международного сообщества.

При этом отмечается, что Бюро землеустройства штата Юта не устраняло это строение, которое считается частной собственностью. Вместе с тем, Бюро не расследует преступления, связанные с частной собственностью, этими делами занимается местный шериф.

Неизвестный стальной объект высотой от 10 до 12 футов (3-3,7 метра) был впервые обнаружен Департаментом общественной безопасности штата Юта 18 ноября во время экспедиции по подсчету овец в пустыне штата Юта. Не было «очевидного указания», откуда взялся этот объект, и кто его там разместил. Агентство опубликовало фотографии монолита в соцсети Instagram и на своём сайте. Однако ДОБ избегал упоминания точного местоположения объекта, предупреждая, что он находится очень далеко, и «если люди попытаются посетить этот район, существует значительная вероятность того, что они могут оказаться в затруднительном положении и потребовать спасения». Тем не менее, энтузиаст смог вычислить расположение монолита, используя данные сервиса Google Earth.

Теперь же монолит исчез столь же загадочным образом, как и появился в пустыне штата Юта.

Источник: The Verge