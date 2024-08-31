Закипел чайник — упала сеть: как чашка чая помогла починить компьютерную систему

Инженер компании Norsk Data раскрыл загадку постоянных сбоев системы обработки текстов Wordplex необычным способом.

История случилась в 80-х годах. Кевин, инженер норвежской компании Norsk Data, которая специализировалась на мини-компьютерах, столкнулся с необычной проблемой. Его вызвали к клиенту, чтобы починить систему обработки текстов Wordplex, которая постоянно давала сбои. Эта система с 8-битным процессором Z80 состояла из главного компьютера с жестким диском на 10–20 МБ, 5¼-дюймового дисковода, зеленого монитора и двух подключенных через RS-232 терминалов без собственного хранилища данных.

Несмотря на два предыдущих визита, Кевин не смог решить проблему. Подозревая проблемы с электроснабжением, он на этот раз взял с собой электрика. Когда они прибыли, клиент предложил им чаю. Этот момент стал ключевым в расследовании.

Как только электрочайник включили, Кевин услышал два звука: щелчок чайника и аварийное отключение системы Wordplex. Вдруг все стало на свои места — причина сбоев крылась в электросети.

Электрик быстро выяснил причину. Оказалось, что клиент недавно модернизировал электропроводку, но сделал это некачественно. При большой нагрузке на сеть — например, когда включали кондиционер, работали лифты и приходили все работники — проводка не выдерживала. Включение чайника становилось последней каплей, которая перегружала электрическую сеть и выключала компьютерную систему.

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Важно отметить, что Wordplex была достаточно требовательной к стабильности электроснабжения системой. Ее кластерная архитектура с главным компьютером и подключенными терминалами делала ее уязвимой к внезапным изменениям напряжения. Когда электросеть перегружалась, это приводило к потере данных и сбоям в работе всей системы обработки текстов.

Благодаря этому открытию Кевин и Norsk Data сняли с себя ответственность за проблемы с оборудованием. Проблема крылась не в технике Wordplex, а в электросети клиента.

«Это была одна из самых приятных чашек чая, которые мне когда-либо готовил клиент», — отметил Кевин, вспоминая этот случай.

Источник: TheRegister