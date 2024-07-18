«Запас есть». Минэкономики назвало лимит военнообязанных на бронирование от мобилизации

Сейчас в Украине забронировано около 800 тысяч человек, однако запас на бронирование еще есть и достаточно большой, говорят в Минэкономики.

По данным заместителя министра экономики Виталия Киндратива (через Forbes Ukraine), для обеспечения военных нужд на сегодня в Украине возможно забронировать около 1,2 млн человек.

«Есть понимание, что для обеспечения военных нужд можем забронировать около 1,2 млн человек. Сейчас забронировано около 800 000 человек, поэтому есть определенный запас».

Отметим, что сейчас в Украине более 700 предприятий, учреждений и организаций признаны критически важными. Подобный статус выдается на год, учитывая соответствие определенным критериям (например, уровень уплаты налогов, валютных поступлений, средней заработной платы, отсутствие задолженности по ЕСВ). По этой процедуре бронируют до 50% лиц, подлежащих мобилизации.

«Минэкономики каждую среду проводит заседание соответствующей комиссии по определению критической важности. Ответ о статусе компания получает в течение 10 дней. На каждом заседании рассматривают не менее 20 заявлений»,— объясняет Киндратов.

Напомним, что со вчерашнего дня после бета-теста на портале «Дія» полноценно заработала услуга электронного бронирования, которым могут воспользоваться предприятия, компании и организации, что уже получили статус критически важных для функционирования экономики.

Как работает процедура электронного бронирования?

Государственный орган вносит через портал «Дія» информацию о критически важном предприятии (наименование, код ЕГРПОУ и т.д.). Минэкономики после проверки внесенной информации формирует Единый перечень компаний, которые подпадают под бронирование.

Далее руководитель предприятия на портале «Дія» подает список военнообязанных работников, которых он хочет забронировать.

Данные проходят автоматическую проверку в реестре «Оберіг», а также реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. В случае соответствия данных военнообязанному автоматически предоставляется бронирование.

Формируется выписка о бронировании на основании сведений, полученных от «Оберега» с QR-кодом, а далее она отправляется в электронный кабинет пользователя. Также данные синхронизируются с Резерв+, где будет отображена информация о бронировании.

Система автоматически регулирует процент забронированных лиц. Предприятие не может забронировать больше сотрудников, чем это разрешено по процедуре.

Отметим, что сейчас в Украине обсуждают несколько моделей экономичного бронирования, которые предусматривают уплату определенной суммы денег или налогов в обмен на бронь.