В Раде появился законопроект с «экономическим бронированием» — те же 20 тыс. грн, но будут и альтернативы

В Верховной Раде зарегистрировали законопроекты №11331 «О промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики» и №11332 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных».

Хотя текста обоих законопроектов еще нет на сайте Рады, уже примерно известно, какие изменения предлагают народные депутаты

Как отмечает один из главных инициаторов законопроекта Дмитрий Наталуха, в законопроекте №11331 речь идет о тех же 20 тыс. грн, которые должно заплатить предприятие для бронирования работника.

Каждый субъект хозяйствования, который платит повышенный военный сбор в 20 000 грн в месяц за работника — имеет возможность его забронировать.

Уплата повышенного сбора происходит не работником, а самим бизнесом. Он сам определяет, кто для него наиболее критичен и подтверждает это соответствующими налогами.

Бронирование распространяется на каждый субъект хозяйствования, что нивелирует проблему, например, с невозможностью брони для представительств международных компаний или ФЛП. Последние могут забронироваться, если подтвердят реальное ведение деятельности в течение последнего года.

Процентный предел забронированных и процедуру будет определять Кабмин. Механика уплаты повышенного военного сбора очерчена в связанном законопроекте №11332 «об особенностях уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных».