В Раде появился законопроект с «экономическим бронированием» — те же 20 тыс. грн, но будут и альтернативы

В Верховной Раде зарегистрировали законопроекты №11331 «О промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики» и №11332 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных».
Хотя текста обоих законопроектов еще нет на сайте Рады, уже примерно известно, какие изменения предлагают народные депутаты
Как отмечает один из главных инициаторов законопроекта Дмитрий Наталуха, в законопроекте №11331 речь идет о тех же 20 тыс. грн, которые должно заплатить предприятие для бронирования работника.
- Каждый субъект хозяйствования, который платит повышенный военный сбор в 20 000 грн в месяц за работника — имеет возможность его забронировать.
- Уплата повышенного сбора происходит не работником, а самим бизнесом. Он сам определяет, кто для него наиболее критичен и подтверждает это соответствующими налогами.
- Бронирование распространяется на каждый субъект хозяйствования, что нивелирует проблему, например, с невозможностью брони для представительств международных компаний или ФЛП. Последние могут забронироваться, если подтвердят реальное ведение деятельности в течение последнего года.
- Процентный предел забронированных и процедуру будет определять Кабмин. Механика уплаты повышенного военного сбора очерчена в связанном законопроекте №11332 «об особенностях уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных».
«В условиях войны экономика — это оружие. Мы можем бороться за собственную свободу только до тех пор, пока у нас есть для этого ресурсы. Это очень простая формула, которую озвучил Президент Зеленский: «или работаешь, или воюешь», — написал Наталуха.
Альтернативы
Однако стоит ожидать и появления альтернативных законопроектов:
- модель с бронированием по уровню зарплаты в более 35 тыс грн;
- смешанную модель — 35 тыс грн зарплаты для наёмного работника, 20 тыс грн военного сбора для ФЛП.
Отметим, политики и чиновники неоднократно предлагали «экономическое бронирование» военнообязанных.
Например, предлагали альтернативу бронированию и экономическому бронированию— трудовую воинскую повинность бизнеса и IT.
Также была информация о двух возможных моделях экономической мобилизации.
- Первая модель — размер налогов с зарплаты военнообязанного должен быть 35 тысяч гривен, которых будет хватать для содержания одного бойца.
- Вторая модель — квота на предприятие для военнообязанных.